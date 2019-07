Wenn die kommunistische Idee bunt angemalt wird

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es fängt fast unbemerkt an und entfaltet dann die Rasanz der Polemik gegensätzlicher Weltanschauungen: Das Stück "Wie, wenn nicht warum", das am Sonnabend Premiere auf der Anderen Welt Bühne in Strausberg feierte hat viel fürs Auge und Ohr, aber auch zum Nachdenken geboten. Darstellerin Melanie Seeland verkörpert die kommunistische Idee, die dann auch schon mal bunt auf nackter Haut angemalt wird. Der österreichische Theater- und Fernsehschauspieler Manuel Mairhofer ist ihr konservativer Antipode, während Ahamat Gadji Azina zwischen den Fronten agiert. Ein kurzweiliges und inhaltlich gut gepacktes Stück mit großem Schauwert!