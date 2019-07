Oberst Wangelin in Festung Peitz inhaftiert

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg soll Rathenow bis zum 8. Juni 1675 von schwedischer Besatzung verschont geblieben sein. Diese Angabe findet sich im Buch "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow", das Samuel Christoph Wagener 1803 veröffentlicht hatte. Demnach erreichten die Schweden noch an dem Tag oder am 9. Juni 1675 die Havelkommune. Mit der Besetzung ist der Name von Oberst Wangelin verbunden, der sechs Kompanien schwedische Dragoner befehligte. Das sind sozusagen berittene Infanteristen, 600 sollen es insgesamt gewesen sein.

Wangelin, nicht zu verwechseln mit Carl Gustaf Wrangel, der Oberbefehlshaber war, ist also jener Mann, der für all das verantwortlich zu machen gewesen wäre, was Rathenow im Krieg erdulden musste.

Der Name Wangelin kommt im Zusammenhang mit Schweden nicht nur ein Mal vor. Das Adelsgeschlecht stammt aus Mecklenburg. Bei Parchim gibt es sogar einen gleichnamigen Ort. Die Schweden hatten sich im Dreißigjährigen Krieg an der nordostdeutschen Ostseeküste etabliert, Rügen und Usedom etwa gehörten zu Schwedisch-Pommern. Auch das mecklenburgische Wismar kam 1648 unter schwedische Herrschaft. Laut Wikipedia war ein Bernhard Christian Wangelin von 1680 bis 1683 Gouverneur der Hansestadt gewesen, 1672 war er als schwedischer Gesandter in Brandenburg-Preußen tätig.

Offenbar stand dieser Wangelin in schwedischen Diensten. Doch in Rathenow hatte ein anderer die 600 Dragoner befehligt. Wer nach diesem Mann im Internet forscht, stößt auf Bernt Christian Wangelin.

Der Oberst findet sich in einer Auflistung von Staatsgefangenen, die in der Festung Peitz (heute Landkreis Spree-Neiße) inhaftiert waren. Er war demnach am 15. Juni 1675 bei der Erstürmung Rathenows durch brandenburgisch-preußische Truppen in Gefangenschaft geraten. Seine Haftdauer wird auf www.festungpeitz.de zunächst mit nur einem Monat angegeben, bis zum 24. Juli des Jahres. Das hatte einen Grund: Oberst Wangelin hatte einen Freigang zur Flucht genutzt. "Ein Jahr später wurde er bei dem Versuch, das Land per Schiff zu verlassen, wieder aufgegriffen" - Mit diesen Worten endet der erste Eintrag zum Oberst. Im zweiten steht: "Am 15.06.1676 wurde durch die kurfürstliche Fregatte Berlin die schwedische Galiot Maria gekapert. Unter den Passagieren befand sich Oberst Bernt Christian Wangelin, der ein Jahr zuvor von der Festung Peitz geflohen war." Er saß anschließend noch fünf Monate dort ein.