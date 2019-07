Züge fallen auch kommende Woche aus

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Entspannung auf der RE1-Strecke zwischen Frankfurt und Fürstenwalde ist bis Anfang der Woche noch nicht in Sicht. "Die derzeit laufende Baumaßnahme zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde wurde kurzfristig verlängert", teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Ein Großteil der Züge fällt daher auch Sonntag, Montag und Dienstag bis 7.15 Uhr aus. Die Arbeiten sollten ursprünglich bis zum heutigen Sonnabend dauern.

Nun fährt beispielsweise am Sonntag- und Montagmorgen ein Zug um 4.55 Uhr und um 5.35 Uhr Richtung Berlin, der nächste erst wieder 9.35 Uhr. Dazwischen fallen Züge aus oder werden durch Busse ersetzt. Die Regelung, dass auch die Eurocity-Züge der Linie Berlin-Warschau mit Halt in Berlin-Hauptbahnhof und -Ostbahnhof sowie Frankfurt genutzt werden können, wurde bis 9. Juli verlängert. Diese Züge halten allerdings nicht in Fürstenwalde.

Weiterhin weist die DB darauf hin, dass die Fahrplanänderungen "nicht in der Fahrplanauskunft unter vbb.de sowie unter bahn.de enthalten" sind. Es gibt einen aktuellen Fahrplan unter bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml.

Außerdem fällt wegen Vegetationsarbeiten bis Freitagnachmittag jeder zweite Zug aus.

Fragen beantwortet auch der Kundendialog DB Regio Berlin/Brandenburg unter Tel. 0331 2356881.