Ab durch die Woltersdorfer Schleuse

MOZ

Woltersdorf Sand geladen hat das polnische Schubschiff, das hier gerade die Woltersdorfer Schleuse in Richtung Rüdersdorf passiert. Ein alltägliches Motiv, könnte man meinen, aber nicht, wenn es so aufgenommen ist. Für den besonderen Blick hat unser Fotograf ein Weitwinkelobjektiv, auch Fischauge genannt, genutzt. Die Woltersdorfer Schleuse, die die Rüdersdorfer Gewässer mit der Spree und mit Berlin verbindet, wird in der Saison nicht nur von der Berufsschifffahrt, sondern auch von Freizeitkapitänen genutzt. Die Schleusenkammer ist 65,36 Meter lang, 8,60 Meter breit und 2,10 tief. Montags bis donnerstags ist die Schleuse von 8.30 bis 18 Uhr in Betrieb, von Freitag bis Sonntag zwischen 9.30 und 19 Uhr.