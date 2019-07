Mit Zither und Zinken in Ställen und Kirchen der Uckermark

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Berliner sind entzückt, was auf dem Lande so los ist: Da spielen berühmte Musiker in Scheunen und sogar im Schafstall. Sänger treten in winzigen Kirchen auf, öffentliche Kammermusik gibt es im Wohnzimmer bei Privatleuten. Und der Gipfel: Sogar in einem Buchladen findet ein Konzert statt.

Hinter all den Einfällen stecken – wie immer – die Uckermärkischen Musikwochen. Das jährliche Festival ist nahezu einzigartig in Brandenburg, findet es doch nie an einem Ort statt, sondern da, wo es gerade schön oder skurril erscheint. Also auch im Pferdestall von Battin. Oder im Roten Haus in Polßen, völlig versteckt hinter Bäumen.

Wer das Spektakel alter Musik erleben will, muss sich schon mal das Navi zurechtlegen oder vorher im Internet eine Karte einsehen. Noch dazu ist penible Vorplanung vonnöten, läuft doch der Marathon mit 23 Konzerten an nur vier Wochenenden im August. Langeweile kommt also nie auf bei Veranstaltern, Besuchern oder Musikern. Denn Cheforganisator Christoph Wichtmann spickt die Auftritte stets mit besonderen Leckerbissen. Alte Musik mit Saxophon – geht das überhaupt? Was verbindet E-Gitarre und Laute? Wer bekommt den Bogen zwischen Arien und Songs hin? Bossa Nova auf der Gambe?

Und dann sind noch die alten oder ungewöhnlichen Instrumente, die selbst eingefleischte Musikliebhaber nur selten hören. Zither, Kamantsche und Santur, Zinken, Clavichord, Krummhorn und Schalmei bieten schon reichlich Abwechslung. Und mit Pommer, der auf dem Programmplakat steht, ist nicht etwa ein Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern gemeint, sondern das Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt. "Musiker werden auf historischen Instrumenten mutiger", so die Erfahrung von Martina Lindenberg vom Verein Uckermärkische Musikwochen. "Und sie sind ganz nah am Publikum, erläutern die Funktion. Die Leute können sogar selbst probieren."

Zithermusikbund zu Gast

Das kommt natürlich gut an. Etwa 2000 Fans hat das Festival alljährlich, darunter ein begeistertes Stammpublikum mit weitem Anfahrtsweg. Und das kommt schon wegen der Idylle und Romantik. Denn Vereine, Kirchgemeinden, Pfarrer und Privatpersonen kümmern sich meist rührend um die Gäste der Kammermusik. Es gibt Führungen, Kuchen, Wein und Ausstellungen. Die Schmiedeberger präsentieren ihre Dorfchronik. In Fürstenwerder ist sogar der Deutsche Zithermusikbund zugegen. Der Angermünder Museumsleiter erzählt von der Spiritualität der Franziskaner. In Polßen erklären die Eigentümer die originalgetreue Restaurierung ihres Denkmals mit bemerkenswertem Keller.

Was sich die Veranstalter wünschen, wäre mehr Engagement von Reiseunternehmen. Die halten sich zurück mit Konzertausfahrten. Dabei könnten ihre Gäste internationale Musiker erleben. Die kommen aus Tschechien oder England, Belgien oder Ungarn, Südkorea, Slowenien, Jordanien oder dem Iran zum Rendezvous im Pferdestall.