Nette Nachbarn sind erwünscht

Janet Neiser

Neuzelle Etwas wackelig auf den Beinen ist Neuzelles Amtsdirektor Hans-Georg Köhler in dieser Woche gewesen. Das lag allerdings an der Leiter, auf der er stand, um gemeinsam mit Bauamtsleiter Thomas Tavernier ein neues Straßenschild in Neuzelle anzubringen. "An der Kruggasse" ist der Name dieser Straße, die künftig zu den Häusern im neuen Wohngebiet an der Waldstraße führen wird.

"Das Erschließungsvorhaben ist fertiggestellt", sagte Köhler in einer kleinen Ansprache, bevor das Schild angeschraubt wurde. An der Kruggasse habe man gewählt, weil das die Orientierung erleichtere; denn die Kruggasse ist es schließlich, die vom Ortszentrum aus zu dem Wohngebiet führt. Köhler erklärte in seiner Rede auch, wie es einst zu der Idee kam, dort neue Einfamilienhäuser errichten zu lassen. "Die Idee entstand, nachdem der angedachte Netto-Markt auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht die notwendige Akzeptanz erhalten hatte.

Möglich geworden ist das ganze Projekt allerdings nur, weil die Gemeinde dort über Land verfügt. Und das hat sie im Jahr 2014 von einer Frau gekauft, die bereits auf dem Areal wohnt. "Ich bin froh, dass das damals so gut über die Bühne gegangen ist", sagte Köhler und die Eigentümern, die ebenfalls bei der Einweihung vor Ort war, meinte: "Ich habe den Verkauf auch noch nie bereut." Die Fläche sei schlicht zu groß gewesen, um sie allein zu bewirtschaften. "Sie wünschen sich gute Nachbarn, haben sie gesagt", meinte Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler zu ihr gewandt und fügte hinzu:. "Alle, die bisher nach Neuzelle gekommen sind, haben keinen Ärger gemacht." Er wünscht sich vor allem, dass Familien mit Kindern sich in dem neuen Wohngebiet ansiedeln.

Insgesamt sind dort sechs Grundstücke entstanden. Drei davon sind definitiv verkauft, hieß es in dieser Woche. Interessenten können sich an das Amt oder vielmehr den Bauamtsleiter wenden.

Lokale Unternehmen beteiligt

Sowohl Thomas Tavernier und auch die anderen Beteiligten zeigten sich erfreut darüber, dass es gelungen war, das Gubener Unternehmen ULT für die Erschließung zu binden. Es sei nämlich gar nicht so leicht gewesen, aufgrund vieler voller Auftragsbücher überhaupt eine Firma zu finden. ULT habe dann auch ortsansässige Firmen in die Maßnahme eingebunden, beispielsweise Kaufmann Erd- und Tiefbau sowie die Elektrofirma Grund.

Sämtliche Medien seien mittlerweile verlegt, auch die Breitbandversorgung sei gesichert, sagte der Amtsdirektor. "Ich denke, wir haben hier ordentliche Baugrundstücke." Bäume würden entlang der gepflasterten Erschließungsstraße noch kommen, versicherte er. Insgesamt würden die Baukosten bei etwa 235.000 Euro liegen. "Das ist eine ganz schöne Summe."

Anfragen an das Amt Neuzelle, Bauamtsleiter Thomas Tavernier, Tel. 033652 83530