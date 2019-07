Wohnen, wo einst die Nelken standen

Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) Roland Luchterhand war ganz baff. Als er kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung mit viel Beifall und einem Blumenstrauß bedacht wurde, machte das den Fachdienstleiter für Planung, Hochbau und Klimaschutz, der ansonsten eher zu den Schnellsprechern zählt, für einen Moment sprachlos. "Zu diesem Erfolg haben doch viele beigetragen", gab er den Dank an alle Beteiligten weiter. Aber die Fäden für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Borgsdorf zu führen, war viele Jahre eben auch ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

"Ich habe das gerne gemacht", sagt Luchterhand. "Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist ein lebenswertes Stadtquartier mit einem guten Umfeld entstanden. Jetzt kann man einen Haken dran machen." Der Falkenseer selbst kam 2002 erstmals nach Hohen Neuendorf, damals im Auftrag der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK). Seit 2004 wirkte er an der Entwicklungsmaßnahme mit. 2011 ist er zum Bauamt der Stadtverwaltung gewechselt und dort immer noch sehr zufrieden, wie er sagt.

Die Entwicklungsmaßnahme "Wohnungsbau und Grünraum Borgsdorf" umfasste ein etwa 39 Hektar großes Gebiet, unter anderem die ehemalige Nelkenproduktion, viele Altlasten und Brachflächen, Schul- und Sportplatzflächen sowie Forstflächen. Zwischen Borgsdorfer Meile, Rosenstraße und Dornbuschweg erstreckt sich das Gebiet. Bauland sollte aktiviert werden. Es war ein Kraftakt, der 1992 mit dem Beschluss der Borgsdorfer Gemeindevertreter seinen Anfang nahm, im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen hatte, aber eine gute Entscheidung war, sagt Roland Luchterhand.

1993 gab es die vorbereitenden Untersuchungen, 1994 wurden die ersten Planungen geschaffen. In den 1990er-Jahren entstand das Wohngebiet "Im Nelkengrund", im Jahr 2000 kam die Kita "Krümelkiste" in der Rosenstraße hinzu, die vom Land finanziell komplett gefördert wurde. Später entstanden Grünzüge und mehrere öffentliche Spielplätze. Die Trägergesellschaften wechselten in den Jahrzehnten gelegentlich, aber die Zielsetzung blieb stets gleich. Dazu gehörte auch die Schaffung von preiswertem Wohnraum für jene Borgsdorfer, die von Restitutionsansprüchen betroffen waren. Außerdem gab es auch damals schon viele Nachfragen nach Wohnbauinvestitionen. "So große Gebiete müssen ganzheitlich betrachtet werden", nennt Luchterhand die Bodenordnung einen wichtigen Bestandteil.

Die Borgsdorfer Gemeindevertreter hätten damals nicht genau gewusst, was daraus werden würde, hatte sich Manfred Hick in der Stadtverordnetenversammlung erinnert, und auch daran, welche erhebliche Gegenwehr es gegen die Ansiedlung von "Pflanzen-Kölle" gab, weil dafür auf der Fläche der Wald gerodet werden musste. 1999 wurde der Markt eröffnet. Auch "Kölle" sei aber ein Gewinn für die Borgsdorfer wie für die Region, meint Luchterhand. Ersatzpflanzungen für die Rodungen und andere Versiegelungen seien auf der anderen Seite von Borgsdorf, in Pinnow, vorgenommen worden. Auf die Bebauung einer Fläche am Birkenwerder Weg – ursprünglich sollte "Aldi" an diese Stelle – wurde zugunsten von weniger Versieglung verzichtet, und es entstand stattdessen dort das Regenrückhaltebecken. Insgesamt wurden in diesem Rahmen etwa 26 Millionen Euro investiert.

Nun erhält das Land noch einen letzten Bericht über die Aufhebung der Maßnahme. "Wir haben kein Minus erwirtschaftet", verweist Roland Luchterhand zufrieden auf die abschließenden Zahlen. Daran, dass er ein großer Befürworter einer solchen Maßnahme in Hohen Neuendorf wäre, lässt der Fachdienstleiter auch überhaupt keinen Zweifel.