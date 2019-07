Neuer Schwung fürs Seelower Kulturhaus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seit Freitag ist es nun offiziell. Die beiden Brüder Slivio und Danilo Tech, Inhaber der Attila-Tech-Security Berlin, sind jetzt die neuen Betreiber des Seelower Kulturhauses. Sie kamem mit einem ganzen Team ins Rathaus, um den Staffelstab zu übernehmen. Sieben Jahre hat die Veranstaltungsagentur Dies&Das von Bernhard Schulz dafür gesorgt, dass nach dem Ausstieg des Landkreises aus dem Kulturbetrieb weiterhin Kultur stattfinden konnte. Bernhard Schulz war zur Staffelstabübergabe eingeladen, aber verhindert. Die Stadt werde seine Arbeit zu einem anderen Anlass noch einmal offiziell würdigen, versicherte der Bürgermeister Jörg Schröder.

In den letzten Wochen haben die Neuen bereits einiges angeschoben. Ein Verein wurde gegründet und Experten gewonnen, die die inhaltliche Arbeit künftig sichern. Kulturmanagerin Dalisha Garmon ist ebenso schon am Wirbeln wie Olè Junge als künstlerischer Leiter. Vorgestellt hat sich am Freitag auch DJ Ilja, der in Berliner Szene-Tanztempeln auflegt und dies bald auch in Seelow tun wird. An seiner Seite agiert Sebastian Weinhold aus Gusow, der selbst einer Bewerber für das Kulturhaus war. "Wir wollen damit auch deutlich machen, dass wir hier nicht von außen kommen und den Menschen etwas vorsetzen wollen", betonte Silvio Tech, der die Geschäftsführung inne hat. Man wolle so viele Menschen wie möglich in die Arbeit einbeziehen. Stefan Streichhahn wird als technischer Leiter fungieren. Er hat in Waldsieversdorf ein Sound-Design-Unternehmen, ist Spezialist für Akustik. Auch diesbezüglich soll sich im Kulturhaus einiges verändern. Die Neustrukturierung braucht jedoch Zeit. Das Unternehmen kann erst jetzt selbst aktiv im Haus agieren, arbeitet zudem mit einem Übergangsvertrag von sechs Monaten.

Stadt ist vorerst weiter Mieter

"Denn wir sind nach wie vor Mieter beim Kreis", erklärte Schröder. "Erst ab 1. Januar 2020 geht das Haus ins Eigentum der Stadt über. Bis zum Jahresende muss dann ein neuer Vertrag zwischen Stadt und Betreiber geschlossen werden." Dafür seien diverse Details zu klären, auch die des Zuschusses der Stadt. Denn die Stadtverordneten hatten dem Bürgermeister einen klaren Auftrag erteilt: Es darf nicht teurer werden als bisher.

Als erste eigene Veranstaltungsreihe wird es monatlich den Tanz der Vereine geben, am 14. September zum ersten Mal. Noch im August soll ein Biergarten öffnen. Für eine Gaststätte im Haus braucht es noch Vorbereitung und Genehmigungen. In den nächsten Wochen werde man sich an Infoständen vorstellen, Wünsche und Hinweise zusammentragen. Eine Homepage ist in Arbeit. Zudem können Vereine, Einrichtungen und Bürger Sprechzeiten der Betreiber im Kulturhaus nutzen. Aus allem soll zum Jahresende das Programm für 2020 "gestrickt" werden.

Kontakt: E-mail: info@a-t-security.de, Sprechzeiten Betreiber vorerst Di 10 bis 14 und Do 16 bis 19 Uhr im Kulturhaus