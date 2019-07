Wenn es hupt, gibt’s Brötchen

Immer am Freitag: In Falkenberg ist auf der Tour zwischen Bad Freienwalde und Parstein am meisten los. Neben dem Bäcker-Mobil halten auch ein Fleischer und ein Gemüsehändler. © Foto: Siegrid Bohm

Brötchen für die Woche: Martina Koppe (r.) kauft in Oderberg am Verkaufsmobil der Wriezener Backstube ein. Mit Verkäuferin Nicole Gruchmann (M.) und Siegrid Bohm kommt sie ins Plaudern. © Foto: Ellen Werner

Ellen Werner

Falkenberg (MOZ) Wenn Nicole Gruchmann mit dem Bäckerwagen ins Dorf einfährt, hupt sie sich durch ganze Straßenzüge. "Wie früher mit dem Eiswagen", sagt die 29-Jährige. "Die Leute wissen dann, dass der Bäcker kommt."

In Falkenberg öffnet die Mitarbeiterin der Wriezener Backstube, die seit Kurzem für die Verkaufstouren des Unternehmens verantwortlich ist, die Luke auf dem Parkplatz hinterm Lottoladen gegen zehn Uhr. In dem Ort ist es der dritte Halt. Davor war sie schon in der Bad Freienwalder Waldstadt, Dannenberg und Krummenpfahl.

Hier warten die Kunden bereits vor der Öffnung, es bildet sich schnell eine kleine Schlange. "Wenn es überall so wäre wie in Falkenberg, wäre das natürlich ein Traum", sagt Siegrid Bohm, Assistentin der Geschäftsleitung, die die Tour an diesem Tag begleitet. Zehn, zwölf Kunden kämen zu dem Freitagstermin.

Anbieter sprechen sich ab

In ihrem Wohnort gibt es zwar noch einen Bäcker und einen kleinen Lebensmittelladen, erzählt eine 70-jährige Falkenbergerin. "Aber sonst: tot. Keine Sparkasse, nichts." Wer groß einkaufen wolle, müsse nach Bad Freienwalde oder Eberswalde. Und sonst die mobilen Angebote nutzen. Außer den Wriezenern fahren noch zwei Bäcker aus Niederfinow und Trampe Falkenberg an.

Als Konkurrenz sieht das keiner an. Die Geschäfte laufen besser, wenn mehr los ist. Neben den Wriezenern stehen auch ein Fleischerei-Wagen und ein Obst-Gemüse-Transporter. Man spricht sich ab. "Am besten verkauft sich das im Dreierpack", sagt Gemüsehändler Alfred Jubel aus Altwriezen. Die meisten Kunden steuern alle drei Verkaufsmobile an.

Dann macht Nicole Gruchmann die Klappe. Reichlich zwanzig Minuten später stoppt sie in Oderberg an der Hauptstraße. Drei Kunden kommen. Kurz darauf schon der nächste Halt an einer kleinen Straße. An jeder Station bleibe sie fünf bis zehn Minuten, sagt die Touren-Chefin. Noch einmal drei Leute, die einkaufen, Martina Koppe zum Beispiel. "Die Läden sind hier ja alle zu", sagt sie. Freitags erledigt die 64-Jährige den Backwareneinkauf für eine Woche. "Wer kein Fahrzeug hat, so wie ich, ist doch sonst aufgeschmissen." Die gebürtige Wriezenerin kommt mit den Frauen ins Plaudern: Sie habe selbst einst ihre Lehre bei der Wriezener Backstube gemacht.

Dörfer-Touren rechnen sich

Ihr mache der Verkauf in den kleinen Oderbruch-Dörfern auf ihrer Stammstrecke am meisten Spaß, sagt Nicole Gruchmann. "Da, wo sonst wirklich gar nichts ist." Man freut sich auf sie immer auch als Gesprächspartnerin. Wenn wieder mal irgendwo ein Bäcker schließt, spürt sie das gleich am Zulauf: "So wie gerade am Montag in Wuschewier."

Insgesamt hat die Wriezener Backstube, die seit Januar als WrieBa GmbH firmiert und zu der 21 Filialen und etwa 150 Mitarbeiter gehören, sieben Verkaufswagen. Die genaue Zahl der Orte, die sie anfahren, kennt Siegrid Bohm nicht. Es sind viele: "Im Oderbruch fast alle Dörfer, dazu kommen viele Orte in Richtung Strausberg und im Barnim." Auch wenn an etlichen Halten nur zwei Kunden kommen, rechne sich das mobile Angebot insgesamt. "Die Touren sind kein Zusatzgeschäft", sagt Siegrid Bohm. Standorte aufzugeben, käme nicht infrage. "Wie sollen die Älteren sonst versorgt werden?", fragt sie. "Die Kunden brauchen uns und wir brauchen die Touren."

Für Nicole Gruchmann geht es am Freitag weiter nach Parstein, Neuendorf und noch einmal zurück nach Oderberg an andere Stationen.