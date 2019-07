Wettbewerbs-Feeling im Saddledome

Johann Grunewald

Calgary Unser Tag begann zum Frühstück mit einem Thunfisch-Sandwich. Dann waren wir bereit für unseren letzten intensiven Trainingstag.

Heute jedoch mal nicht auf dem Sportplatz an der Schule, sondern direkt im Saddledome, wo wir morgen die Wettbewerbe absolvieren. Dort hatten wir 45 Minuten Zeit, um unsere Marschparade und Show durchzulaufen. Das war eine gute Gelegenheit, ein Gefühl für diese einzigartige Halle zu bekommen. Das Training lief sehr gut, sodass wir mit gestärkter Motivation den morgigen Wettbewerbstag beginnen können.

Natürlich war das heute noch nicht die letzte Trainingseinheit. Am Nachmittag ging es an der Schule weiter. Wir wurden dabei jedoch von einem Unwetter unterbrochen. Nach dem Tag voller Training sind wir am Abend noch einmal zur Arena zu fahren, um unsere Freunde aus Dresden mit unserem Applaus bei ihrem Show-Wettbewerb zu unterstützen und noch mehr Wettbewerbsfeeling aufzusaugen.