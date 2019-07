Das 16. Trechwitzer Treckertreffen ist nah

Th. Messerschmidt

Trechwitz (MOZ) Es ist eine Mär, dass Trechwitzer mit Benzin in der Nuckelflasche groß gezogen werden. Auch sie bekommen Milch – und erst, wenn sie stehen können, den Spaß an all dem vermittelt, was Trechwitz so besonders macht: ein herzliches Miteinander, Freude am Reitsport und der Natur, ein glühendes Vereinsleben mit einzigartigen Osterfeuern und alle zwei Jahre – stets am ersten September-Sonntag – ein gigantisches Treckertreffen. 2019 ist es wieder soweit und sogar ein Neu-Trechwitzer startbereit. "Man muss nicht hier geboren sein, um der Faszination zu erliegen", weiß Ulli Märtens, der vor drei Jahren von Glindow nach Trechwitz zog. Mit Partnerin Jessica (aus Geltow) suchte er ein Haus in der Nähe, wurde in der Trechwitzer Schmiedestraße fündig "und von Anfang an vom Vereinsleben erfasst. Hier hilft jeder jedem!" Märtens liebt das Basteln und Schweißen, freut sich, Dorfschmied Björn Dähne zum Nachbarn zu haben, und erlebte 2017 sein erstes Treckertreffen live. Mitglied im Freizeit- und Jugend-Verein Trechwitz e.V. war er da längst, half mit und versprach: "Beim nächsten Mal fahre ich mit!" "Ein Versprechen, dass wir beim Treffen oft hören und das selten eingelöst wird", gesteht Trecker-Treff-Moderator Marco Thiele, der für 2019 einen Garagenfund, Baujahr 1972 mit Trabimotor, startklar macht – und sich nun mit Ulli Märtens im Synchron-Schrauben üben kann. Der 30-jährige Neu-Trechwitzer hat via Internet einen 2008er Eigenbau aus Borkwalde aufgetrieben. Ähnlich Thieles Gefährt, auch mit Trabimotor, allerdings mit Gartenbank statt gepolstertem Sitz. Die Vorfreude aufs 16. Trechwitzer Treckertreffen ist spürbar. Mit ihm werden sich Tausende Besucher freuen, die am 1. September nach Trechwitz kommen. Oder schon am Vorabend zum Tanz im Festzelt ab 20 Uhr. Am Sonntag geht’s dann um 10 Uhr los mit dem Trödel- und Verkaufsmarkt sowie der Oldtimer-Ausstellung von Nutz- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen (diesmal auf noch größerer Fläche!). Trecker-Rennstart ist um 13 Uhr. Teilnehmer, Trödler und Aussteller können über die Vereins-HomepageKontakt aufnehmen oder sich direkt anmelden.