Das Warten hat sich für den Wartturm gelohnt

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Neue Mühle ist ein kleiner "Wohnplatz" der Stadt, mit langer Geschichte und einem einzigartigen Bauwerk. Eine Wassermühle ist für diesen Standort bereits 1368 verbrieft, kam 1438 in den Besitz der Neustadt Brandenburg, die ihre Landwehr ausdehnte, um mittels Wall und zwei Beobachtungstürmen zur Sicherheit der Stadt beitragen zu können. Einer der sogenannten "Warttürme" hat die Zeit überdauert, indem er angepasst wurde. So bekam der feldsteinerne Ur-Bau im 16. Jahrhundert einen gemauerten Ring aufgesetzt, auf dem um 1760 ein Fachwerkgeschoss entstand. So war der Turm bald Jagd- und Kaffeestube, Feuerwachturm, Abstellkammer und schließlich leerstehend. 2019 ist die Wiederbelebung nah. Kati Nachtigall (Pflegedienst Future Care), die 2015 die Neue-Mühle-Gaststätte erworben und 2017 um ein kleines Hotel ergänzt hat, widmet sich nun dem ursprünglichen Bauteil. Wobei feder- und pinselführend Vater Bernd Schnuphase ist. Der 77-jährige ist beinah täglich auf der Baustelle, managt sie und packt mit an. Gegenwärtig streicht er das Fachwerkholz, hat 30 Stunden dafür geplant. "Ohne Eigenleistung ist so ein Projekt nicht zu machen, weil zu teuer. 80.000 Euro sind veranschlagt und einzuhalten und auch nur dank 45-prozentiger EU-Förderung aus dem LEADER-Projekt möglich", sagt Schnuphase. Zeitlich haben ihn Fachwerk und Dachstuhl etwas ins Hintertreffen gebracht, "weil doch mehr kaputt war, als gedacht." Was die rettende Mittelstütze im Obergeschoss Jahrzehnte abfing, besorgen nun zwei neue Querbalken in der Decke, die auch die Last des vermeintlichen Schornsteins trägt, durch den allerdings nur Schmuck- und Signalfahnen gesteckt wurden. Der Abzug des verschollenen Kachelofens führte an der Wand durchs Dach – und kommt dort auch wieder hin. Für Wärme sorgt dann ein weißer Keramikofen aus dem Jahr 1851, den Schnuphase bei einem Händler historischer Öfen in Freiburg aufgetan hat. Unglaublich (schade): Der bot ihm jüngst sogar das Original aus dem Wartturm an, allerdings für den dreifachen Preis. Darum bleibt der Ofen weiß. Angeheizt wird er womöglich zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019. "Dann wollen wir den Wartturm eröffnen, auch wenn die Einrichtung vielleicht noch nicht ganz komplett ist." Das hänge vom Baufortschritt ab. Gegenwärtig laufen im Obergeschoss letzte Putzarbeiten und parallel die Restaurierung der elf mittelalterlichen Stadtansichten, die vor knapp 100 Jahren auf den Putz gemalt wurden. Windecks Wendeltreppe aus dem Jahr 1974 wird in nächsten Tagen durch eine etwas breitere und zeitgemäße ersetzt. Sodann soll im Untergeschoss, der noch einen neuen Fußboden bekommt, eine Dauerausstellung zur Landwehr Platz finden und sich im Oberschoss, das außen einen Kalkschlemme-Anstrich in Altweiß erhält, eine gemütliche Weinstube etablieren. Vom Treppenpodest könnte im nächsten Jahr eine neue Baustelle zu sehen sein: "Als touristische Attraktion und zur Erinnerung an den Mühlenstandort wollen wir 20 Meter hinter dem Wehr ein oberschlächtiges Wasserrad bauen", verrät Bernd Schnuphase. Das Projekt liege zur Vorprüfung beim Umweltamt. Wird zugestimmt, entsteht eine hölzerne Rinne, die Wasser vom Wehr zum Scheitelpunkt des 1,50 m breiten und 2,10 m hohen Wasserrades führt und mit ihm zur Stromgewinnung eine 4KW-Turbine antreibt.