Inselleuchten verwandelt sich in Woodstock 2.0

Sabine Rakitin

Marienwerder (MOZ) In Woodstock 2.0 verwandelte sich die Insel an der Leesenbrücker Schleuse in Marienwerder am zweiten Abend des diesjährigen Musikfestivals "Inselleuchten".

Und das in zweifacher Hinsicht. Wie beim größten Rockfestival der Geschichte vor 50 Jahren goss es in Strömen. Doch das Publikum harrte tapfer aus. Drei Stunden Non Stop ging das Rock Musical "Wood Stock – The Story" über die Bühne. Die holländische Künstlergruppe unter Leitung von Matthijs van Noort mitLeadsänger Martin van der Starre, Gitarrist Thomas Meeuwis, der "Janis Joplin der Niederlande" Muriel te Loo und einer sechsköpfigen Liveband rockte die Insel in bester Woodstock-Tradition.

Großes Kino bot im Anschluss "Electric Swing Circus, eine sechsköpfige Band aus dem britischen Birmingham. Musikalisch eröffnet wurde der zweite Festivalabend mit dem Gunnar-Seitz-Duo.

Heute Abend findet das 16. Musikfestival "alten Bekannten" seinen Abschluss. Filmregisseur Andreas Dresen, SchauspielerAlexander Scheer und Band interpretieren Gundermann-Songs, Keimzeit präsentiert das Beste aus den Alben "Irrenhaus" und "Das Schloss".

Schon seit Monaten war der Abschlussabend ausverkauft.