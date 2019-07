Polizei schnappt Diebesbande in Wendisch-Rietz

Frank Kaiser

Wendisch-Rietz (MOZ) Ein Tipp aus der Bevölkerung machte es möglich: Die Polizei hat in Wendisch-Rietz eine Diebesbande gefasst, die sich auf Bootsmotore spezialisiert hat. Die Täter sitzen bereits hinter Gittern.

Kaum bricht die warme Jahreszeit an und lassen Bootsbesitzer ihre Gefährte zu Wasser, schlagen die Diebe zu. Auch in dieser Saison wurden schon in der Region – meistens nachts – Außenbordmotore gestohlen. Offenbar ein lukratives Geschäft für die Diebe. Der Schaden beläuft sich auf Zehntausende Euro. Am Freitag nun machte sich ein Mann in Wendisch-Rietz an einem Boot zu schaffen. Allerdings hatte er Pech. Ein anderer Mann beobachtete das verdächtige Treiben in den Morgenstunden und rief sofort bei der Polizei an.

Als die Beamten antrafen, war der Dieb bereits geflüchtet. Polizisten in Uniform und Zivilkräfte kamen bei der Fahndung zu der Erkenntnis, dass es sich wohl um eine Gruppe von Dieben handelte, die mit Fahrzeugen unterwegs und überregional aktiv sind. Sie fanden Lagerplätze von bereits gestohlenen Bootsmotoren und Gerätschaften zum Abtransport der Beute. Nach weiteren Hinweisen von Zeugen gingen die Fahnder davon aus, dass zu der Bande drei bis fünf Personen gehörten.

Die Suche war schließlich erfolgreich. Unterstützt von Suchhunden und der Hubschrauberstaffel konnten drei Männer gestellt werden, die noch in der Nähe bzw. auf der Flucht Richtung Bad Saarow waren. Sie wurden festgenommen und zum Verhör nach Frankfurt gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die Bande für weitere Diebstähle von Bootsmotoren verantwortlich ist. Ein Auto und ein Motorrad sowie Werkzeuge und andere Gegenstände, die sie bei ihren Beutezügen genutzt haben, wurden sichergestellt.

Die drei Diebe aus Polen wurden nach der Vernehmung einem Haftrichter vorgeführt. Er erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft für an. Dass der Fahndungserfolg erst durch den morgendlichen Anruf und die weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung möglich wurde, weiß man bei der Polizei. "Dafür bedanken wir uns ganz herzlich", so ein Polizeisprecher am Sonntag.