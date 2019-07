Waldbrand in Lieberoser Heide auf neuer Fläche entfacht

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Der Waldbrand in der Lieberoser Heide, der Samstagmittag aufgelodert war,ist auf einer neuen Fläche ausgebrochen. Dies teilt der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesbetriebs Forst Brandenburg, Raimund Engel, auf Anfrage mit.

Das neue Feuer hat inzwischen eine Fläche von rund 80 Hektar eingenommen. Der neue Brandort grenzt in südöstlicher Richtung an die etwa 100 Hektar große Waldbrandfläche an, die am 24. Juni in Brand geraten war, und die die Einsatzkräfte wochenlang in Atem gehalten hatte.

An der Brandbekämpfung des neues Brandes sind am Sonntagrund 90 Feuerwehrleute sowie weitere Unterstützungseinheiten im Einsatz. Am Samstag erreichte auch wieder ein Hubschrauber der Bundespolizei die Brandfläche, um Waser abzuwerfen.

Wie beim vorigen Brand ist auch beim aktuellen ein Betreten der Flächen aufgrund des Munitionsverdachts nicht möglich. Die bodengebundenen Löschkräfte dämmen das Feuer von den Rändern aus ein, beziehungsweise löschen von gesicherten Wegen aus mit Tanklöschfahrzeugen. Deren aufgepflanzte Monitore können bis zu 89 Meter rechts und links des Weges mit Wasser besetzen.

Die Behörden warnen die Bewohner unter anderem über Radio vor dem Rauch in der Luft.