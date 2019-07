Prendener gründen Wählergemeinschaft

Sabine Rakitin

Prenden (MOZ) Als "Freie Wähler Prenden" wollen mit Angela Promel, Sascha Richter, Andreas Stühmke und Daniel Stein (alle parteilos) vier Kandidaten zur Neuwahl des Ortsbeirates am 22. September antreten. Die Neuwahl ist notwendig geworden, weil zunächst zwei Ortsbeiratsmitglieder – Hans-Joachim Auge und Thomas Bloch – ihren Mandatsverzicht erklärten. Da es keine Nachrücker gab, musste auch der dritte – Daniel Stein – sein Mandat zum 31. August niederlegen. Er hatte zur jüngsten Kommunalwahl am 26. Mai die meisten Stimmen auf sich vereint.

Am 11. Juli um 19 Uhr findet im Bürgerhaus eine sogenannte Anhängerversammlung statt, auf der die Bewerber von Freie Wähler Prenden nominiert werden sollen. "Wir hoffen, dass viele kommen werden, um unsere Kandidatur zu unterstützen", sagt Daniel Stein. Die Wählergemeinschaft mit dem 38-Jährigen an der Spitze wird am 11. Juli ihre Ziele und Vorhaben unter dem Motto "Mit und für die Einwohner den Ort erhalten" vorstellen. Kommt die Wahl eines Ortsbeirates am 22. September nicht zustande, tritt die Gemeindevertretung an dessen Stelle.