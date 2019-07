Unterstand und Schilf in Flammen – Jugendliche flüchten

Anja Hamm

Nassenheide (MOZ) Erneut gab es in Oberhavel einen Brand: Die Feuerwehr rückte am späten Freitagabend nach Nassenheide aus, wo am See an der Straße am Waldsee ein Unterstand aus Holz brannte und die Flammen auch auf nahestehendes Schilf übergegriffen hatten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert und zuvor noch beobachtet, dass Jugendliche sich in dem aus Brettern gebauten Unterstand aufhielten. Diese waren noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Brandort geflüchtet.

Die Polizeibeamten konnten die Jugendlichen nicht mehr vor Ort feststellen. Zur Identität der Personen gebe es derzeit noch keine Hinweise, sagte Polizeioberkommissar Ivo Eismann am Sonntag auf Nachfrage. Ebenso unklar sei bisher die Brandursache.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Etwa 20 Quadratmeter Schilf seien von dem Feuer zerstört worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.