Seefestival Wustrau mit Konzert und Kreisler-Abend eröffnet

Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) Unterschiedlicher hätte der Start für die 15. Spielzeit des Seefestivals Wustrau wohl kaum sein können. Am Freitag sorgte die Band Horch mit ihrem Mittelalter-Folkrock vor der Kulisse des Zietenschlosses derart für Tanzstimmung, dass einige Gäste nichts mehr auf den Sitzen halten konnte. "Es war ein sehr schöner Auftakt", bescheinigten die Festival-Macher Marten und Gesine Sand. Tags darauf ließ Tom Quaas mit seinem Georg-Kreisler-Soloabend "Tauben vergiften" die Gäste auch das widrige Wetter vergessen. Dieses hatte zwar für einige unbesetzte Plätze in den Zuschauerreihen gesorgt. Rund 80 Besucher hatten sich aber nicht abschrecken lassen und wurden belohnt.

Schon seit 20 Jahren tritt Quaas mit seinem Kreisler-Programm auf. Und während er, begleitet von Anna Böhm am Keyboard, über die Bühne stolzierte, hüpfte, sprang, kroch, fauchte, und dabei die Texte mit dem abgrundtief schwarzen Humor mit einer unerschöpflichen Vielzahl von Grimassen noch mehr zur Geltung brachte, wurde klar, warum. Er zog das Publikum in die wunderbare Welt, die Kreisler mit seinen Liedern geschaffen hat. Wer kann sich schon um nasse Füße kümmern, wenn auf schönste Art und Weise illustriert wird, wie sich das Wetter auf endlose Arten zum Töten der Tiere im Park anbietet, die Geschichte vom guten alten Freund Franz zum Besten gegeben wird, der zur falschen Zeit das falsche Ende der Flinte begutachtet hat, oder das Leid des Triangelspielers besungen wird, der einst als Genie am Klavier gepriesen, nun darauf wartet, auf Seite 89 der Partitur endlich die Oper mit seinem Einsatz beenden zu dürfen. Die in Regenponchos gehüllten Zuschauer wussten den Abend zu schätzen.

Sowohl Tom Quaas als auch die Band Horch waren nicht nur dieses eine Mal in Wustrau zu erleben. Sie alle sind Teil der Shakespeare-Produktion "Was ihr wollt", die ab kommendem Freitag aufgeführt wird.