Viele Besucher beim 4. Hoffest

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Seit Sommer 2015 hat Kristy Augustin ihr Bürgerbüro mit auf dem Gewerbehof. Seit 2016 organisiert sie einmal im Jahr mit Mitstreitern das Hoffest. Zu vierten konnte sie am Freitag viele Besucher begrüßen.

Bei der Zusammenkunft stand in erster Linie der Austausch miteinander im Fokus. Bei Kaffee, Muffins, kalten Getränken und Gegrilltem kam man auf Bierzeltgarnituren ins Gespräch. Kristy Augustin: "Wir sind ja auch im Wahljahr." Und Neuhardenberg liege ihr besonders am Herzen. Daher freute sich die CDU-Landtagsabgeordnete über den erneut guten Zulauf beim Fest, lud aber auch alle Interessierten am 27. Juli zur Wanderung "Bock auf Brandenburg" ein. Start wird um 10.30 Uhr am Schlosspark sein. "Ich hoffe für Brandenburg auf einen Regierungswechsel", machte die Christdemokratin klar.

handgeformt plant Halleneubau

Mit-Organisator Karsten Blättermann von "handgeformt" erzählte stolz, dass er erfolgreich seit letztem Jahr im Züricher Landesmuseum "seine" Bodenflliesen untergebracht habe. Feierlich eröffnet wird im Oktober. "Ich hab gut zu tun." Aktuell produziere er mehr auf Masse, könne Bodenfliesen kostengünstig anbieten. Außerdem will er in Berlin bald Hauseingänge restaurieren und – sobald die Fördermittel fließen – auf dem Neuhardenberger Flugplatz seine Gläserne Manufaktur errichten, um dort in Zusammenarbeit mit dem Buckower Naturschutzbund sogar Fledermauskästen aus frostfestem Terrakotta zu produzieren.

Geschäftsführer des Flugplatzes ist Uwe Hädicke – aber als reiner Privatmann auch Vermieter des Gemeindehofs und somit dritter Mitorganisator beim Fest. Er sprach er von guter Hofauslastung. "Aktuell haben wir zwölf Mieter, ab Herbst auch nur noch eine Halle frei." Die Arbeitsinitiative Letschin sei wieder hier stationiert, dazu bekomme ab Oktober der medizinische Bereich Zuwachs. Für Hädicke ist wichtig, dass die Region nach vorne blickt. "Neuhardenberg hat Zukunft." Er verstehe sich auch als Binde-glied zwischen Wirtschaft und Politik.

Und in entspannter Runde bei Gegrilltem war für Gespräche mit Besuchern, darunter auch Vertretern vom Amt und Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, genug Zeit. Etliche Gäste überreichten auch Geschenke. So brachten Mus und Honig aus Altfriedland dessen Ortsvorsteher Dieter Arndt und seine Frau Christiane mit.