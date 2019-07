Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Altgaul Die DRK-Kita "Freundschaft" in Wriezen, Jasmina Milter und die Klasse 2b der Wriezener Grund- und Oberschule "Salvador Allende" dürfen sich auf die drei Preise freuen, die für das Storchenquiz im Rahmen der Saisoneröffnung des Storchenturms in Altgaul ausgelobt worden waren. Beim dortigen Aktionstag agierte am Sonnabend Wanderleiter Horst Sander als Glücksfee. "Die Kita erhält den Gruppenpreis, eine Apfelschälmaschine", verkündete Sybille Knospe. An die anderen Preisträger geht je ein Naturpuzzle.

Sybille Knospe ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde, der ebenfalls Träger des Storchenturms ist. Sie berichtete unter anderem über die Geschichte des kleinen Museums, das im Innern des Turms eingerichtet ist. Auf dem einstigen Einkammer-Ziegelbrennofen brütet offenbar zum zweiten Mal das Storchenpaar, das Kinder im Vorjahr auf Frieda und Franz getauft hatten, sagte sie.

Der Turm befindet sich auf Wriezener Terrain. Das Wahrzeichen von Altgaul war am Sonnabend auch Ziel einer Gruppe um Horst Sander von den Bad Freienwalder Wanderfreunden, die sich dem Verein Haus der Naturpflege angeschlossen haben. "Wir sind heute 18 Leute", sagte er und verwies auf drei Neue, die – so hofft er – künftig häufiger mitwandern. Das Heft mit den Touren für das zweite Halbjahr hatte er dabei.