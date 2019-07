Hochkaräter funkelt im Regen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Irgendwann war dem Publikum das miese Wetter egal. Während die legendäre Band auf der Freilichtbühne ihre Hits zum Besten gab, wurden im weiten Rund davor Regenschirme geschwenkt. Feuerzeuge hätten eh nicht funktioniert. Insbesondere mit Klassikern wie "Jede Stunde", "Schwanenkönig", "Blauer Planet", "Hab den Mond mit der Hand berührt" und natürlich "Über sieben Brücken" haben Claudius Dreilich, Gesang, Bernd Römer, Gitarre, Christian Liebig, Bass, Michael Schwandt, Schlagzeug, und Martin Becker, Keyboard, ihre klatschnassen Fans immer wieder aufs Neue zu Jubelstürmen verleitet. Und eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass musikalische Hochkaräter unter allen Umständen funkeln.

"Die Jungs haben es einfach drauf", fand Bernhard Hübler, der aus Berlin-Buch angereist war, um Karat live zu hören. Dies sei nicht nur gelebte Nostalgie, betonte der Fan. Vor der Wende habe er mit der gesamten Ostmusik eher wenig anfangen können. Aber später sei ihm dann doch klar geworden, dass die Musik ungemein authentisch das damalige Lebensgefühl wiedergebe.

Mix aus Rock und Klassik

"Was hier gespielt wird, hat viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun", urteilte auch Norbert Schulz aus Schwanebeck, der verriet, in seiner Kindheit und Jugend Karat zwar durchaus gemocht, letztlich aber doch die Puhdys bevorzugt zu haben.

Nicht jeder Konzertbesucher war nur aus eigenem Antrieb in den Familiengarten gekommen. Bei Michael Linse aus Hohensaaten hatten die sanften Überredungskünste seines Vaters Lothar Linse schließlich zum Erfolg geführt. "Steter Tropfen höhlt den Stein", bemühte der Junior ein Sprichwort. Er habe sich nicht wirklich überwinden müssen, räumte er ein. Schließlich kenne er viele Karat-Titel aus dem Plattenschrank seines alten Herren und sei neugierig gewesen, wie die Band live klinge. "Es war und ist der Mix von Rockmusik mit klassischen Elementen, der mich an der Band bis heute fasziniert", berichtete der Senior. Zudem seien die Texte ungemein lyrisch und doch dicht am Leben, hob Lothar Linse hervor.

Für Christian Günther aus Eberswalde waren es eher private Motive, die ihn zum Konzertbesuch bewogen haben. "Ich kenne den Sänger der Band, Claudius Dreilich, persönlich", erzählte der Inhaber des Cafés Kleinschmidt, das für seine Konzerte im intimen Rahmen beliebt ist. Der Gastwirt ist mit Purple Schulz ("Sehnsucht", "Verliebte Jungs") befreundet, der schon in dem Café aufgetreten ist und ihn mit dem Karat-Frontmann bekannt gemacht hat. "Mein Lieblingslied von dieser Gruppe dürfte heute kaum noch jemandem etwas sagen, weil es nie als Single herausgebracht wurde", plauderte Christian Günther. Ihm gehe "Sei nur Du" zu Herzen, weil es Herbert Dreilich, bis zu seinem Tod 2004 die Stimme und das Gesicht von Karat, für dessen Sohn Claudius geschrieben habe, als dieser 18 Jahre alt wurde.

Seit 2005 steht Claudius Dreilich am Mikrofon und hat als Sänger das musikalische Erbe seines Vaters angetreten. "Auf Platte ist stimmlich kaum ein Unterschied zu hören", schwärmte Gabriele Müller aus Basdorf, die auch den neueren Titeln der Band, die zum Beispiel auf dem 2018 erschienenen Album "Labyrinth" zu finden sind, eine Menge abgewinnen kann und es ein wenig schade fand, dass für Karat die Zeit der Überhits wohl Geschichte sei.

Jetzt geht es schlag auf Schlag

Wer am Sonnabend Ähnliches fühlte, konnte sich damit trösten, dass es die 1975 gegründete Band mit alten Erfolgen und vielversprechenden neuen Nummern immer noch spielend schafft, selbst in verregneten Nächten in den Herzen ihres Publikums die Sonne aufgehen zu lassen.

Der Festival-Sommer auf der Freilichtbühne ist eröffnet. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Am 27. Juli gibt sich Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb’ Dich") die Ehre, am 3. August sind die Altrocker von Sweet ("Fox On The Run") zu erleben, am 18. August lässt Semino Rossi ("Rot sind die Rosen") Schlagerherzen schmelzen und am 23. August schlagen die Jungs von Stahlzeit mit Rammstein-Hits härtere Töne an.