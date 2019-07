Hertha jubelt in Neuruppin

Steffen Kretschmer und Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Es war der typische Testspielauftakt – mit einigen positionellen Experimenten, Risikobereitschaft, aber auch viel Leerlauf. Deshalb traf es das Fazit von Herthas Trainer Ante Covic nach dem 4:1-Erfolg nahezu perfekt, dass das "phasenweise recht gut" war.

Die Herthaner hatten sich mit der Eintracht aus Braunschweig darauf verständigt, der Begegnung mit einer Spielzeit von dreimal 35 Minuten ein anderes Gesicht zu verleihen. Das Ziel: Alle Berliner Spieler, die sich derzeit mit im Trainingslager in Neuruppin befinden, sollten auf entsprechende Einsatzzeiten kommen.

Die 2 742 zahlenden Zuschauer im Volksparkstadion sahen vor allem ein erstes Spieldrittel, das ganz sicher dem einen oder anderen Fan wieder Lust auf Bundesliga-Fußball machte. So holte sich gerade Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic das eine oder andere Mal den verdienten Szenenapplaus ab. Sein spektakulärster Moment endete mit einem lauten Raunen in den Reihen der Fans, nachdem sein Fallrückzieher nach Kopfallvorlage von Mathew Leckie an den rechten Pfosten geklatscht war. Den Nachschuss verwertete Sidney Friede zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 18. Minute.

Viel Lob für ein starkes erstes Hertha-Drittel, das die Hauptstädter mit 3:1 für sich entscheiden konnten, gab es von Ante Covic. "Die Jungs waren engagiert und haben hoch gepresst."

Dass es im Anschluss nicht nur zäh, sondern bisweilen sogar etwas langweilig wurde, begründete der Hertha-Coach mit dem Einsatz "vieler junger Spieler". Die vielen Youngster in seinem Team kontrollierten zwar auch weiterhin das Geschehen auf dem Platz, brauchen nach Meinung des Trainers aber noch Zeit. "Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Wir müssen Geduld mit ihnen haben."

Genau diese Geduld bewies die Hertha auch mit ihrem Gegner. 99 Minuten waren gespielt, als Pascal Köpke den startenden Alexander Esswein – der als Rechtsverteidiger vorspielen durfte – bediente und dieser zum 4:1 aus spitzem Winkel einschob. Es war der Schlusspunkt in einer Partie, die sich der Tabellenelfte der vergangenen Bundesliga-Saison genau so vorgestellt hatte. Hertha BSC bekam gegen den Drittligisten aus Braunschweig den im Vorfeld erhofften Test auf hohem Niveau. "Normalerweise dürfte man in dem Stadium, in dem wir uns aktuell befinden, einen solchen Gegner nicht vor die Flinte bekommen. Braunschweig startet in zwei Wochen in die Saison. Wir haben das aber bewusst so gemacht." Und er habe viele gute Sachen gesehen. "Ein Trainer wäre aber nicht ein Trainer, wenn er nicht einiges zu verbessern hätte", so Covic.