Chaos auf den Straßen blieb aus

Frankfurt (Oder) Trotz einiger Sperrungen und Umleitungen aufgrund der 40. Oderrundfahrt, die am Sonntag durch Frankfurt führte, blieb ein Verkehrschaos aus. Die Ampeln an der Kreuzung Kieler/Karl-Liebknecht-/Rosa-Luxemburg-Straße waren abgeschaltet, der Verkehr in nördliche Richtung wurde auf die Gegenfahrbahn der Kieler Straße umgeleitet. Das sorgte bei manch einem Autofahrer für Verunsicherung.

Andere Fahrer versuchten, über die Lenné- auf die Beckmannstraße zu fahren, mussten dort aber wenden. "Hier ist alles ruhig", erklärte ein Polizeibeamter. Wer den Verkehrsschildern folge, habe keine Probleme. Wer von der Halben Stadt links auf die westliche Rosa-Luxemburg-Straße gelangen wollte, hatte zum Teil längere Wartezeiten. Oben ging die Straßenführung dann lediglich rechts auf die Beckmann- und Sophienstraße. Für Anwohner, etwa der westlichen Sophienstraße, galten Ausnahmen.