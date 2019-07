Kulturvolle und kulinarische Genüsse

Thomas Berger

Buckow Die Lange Nacht, eine seit vielen Jahren bewährte Veranstaltung, ist so etwas wie die "kleine Schwester" der Rosentage. Gemütlichkeit ist das Grundprinzip, ein Stück weit Entschleunigung gegenüber dem gleichfalls schönen, aber doch etwas turbulenteren dreitägigen Stadtfest, das erst ein paar Wochenenden zurückliegt. Und ein Angebot explizit für Genießer: Die zahlreichen kulinarischen Verlockungen verknüpfen sich in diesen etwa zehn Stunden, die schon nachmittags beginnen und sich in letzten Ausläufern bis Mitternacht ziehen, mit Kunst, Kultur, Musik.

"Gut besucht sind wir heute", stellte Monika Elshefel, die ihren ersten Einsatz absolvierte, nach zwei Stunden in der Heimatstube fest. "Das Interesse an den Karten und Broschüren ist groß, und es sind etliche Buckower, die anhand der historischen Postkarten nachfragen, was aus diesem oder jenem Haus geworden ist." Größte Attraktion war der extra für diesen Tag aus dem Tresor geholte Pokal vom Autorennen 1928, den ein Vereinsmitglied erstanden hat. Auch Helga Rühner besuchte ihre alte Heimat Buckow. Zwar lebt sie jetzt in Fürstenwalde im Heim, erzählte Monika Elshefel aber zum Beispiel, wie sie als Kind winters auf dem Schermützelsee Schlittschuh gelaufen ist.

Oft reges Kommen und Gehen

Noch etwas verhalten war anfangs der Zulauf am Bellevue, wo aber immer wieder eine kleine Gruppe bei Pasta, Wein oder Bier zu Klängen saß. Und ein sehr reges Kommen und Gehen herrschte im Hof Wriezener Straße 7 bei den Gastgebern Andrea Succow und Bert Zabel, die sich nach 2016 und 2018 nun das dritte Mal beteiligten und zu "Aufstrich" in doppelter Bedeutung einluden. Brot wahlweise mit Pflaumenmus, Kräuterquark, Schafskäse oder veganem Möhrenaufstrich sowie ein Glas Wein dazu mundeten zur Livemusik besonders. Für die sorgten Nele Zabel, die Tochter des Hauses, und ihre Freundin Paula Siebert mit traumhaften Streicherklängen. Gern verweilten da unter anderem Marion Kiesel aus Strausberg mit ihrem Mann Wilfried, ihrer Mutter Marlene Hendrysiak sowie Werner Kiesel aus Sachsen-Anhalt. "Zur Langen Nacht sind wir erstmals hier, haben davon in der MOZ gelesen", erzählte sie. Buckow sei aber ein häufiges Ausflugsziel.

Manche ließen sich einfach treiben zwischen den Angeboten, andere, wie die Buckower Seniorin Sigrun Kienbaum, hatten sich auf dem Flyer extra die Punkte nummeriert, die sie ansteuern wollten. Zum Beispiel später noch das Orgelkonzert in der evangelischen Kirche. Gleich in deren Nachbarschaft war in der Königstraße rund um das Begegnungscafé "lokal." einiges los. Kinder hatten einen längeren Flohmarktstand aufgebaut, Fabian Brauns stand am Grill, während Carolin Schönwald für die Salattheke zuständig war. Die Rindswürstchen, Bio vom Jahnsfelder Bauern Prochnow, waren am gefragtesten, doch auch Kartoffelsalat und Gemüsespieße fanden ihre Liebhaber. Auf Kuchen war derweil die Nachfrage im Hofcafé des Keramikateliers Christine Pfundt im Roten Haus ausgerichtet. Als das Swingtett aus Berlin mit "My melancholy baby" von 1918, "I begin to see the light" von Duke Ellington und anderen Titeln zu spielen begann, saßen knapp 50 Zuhörer in der Runde.

Selbst als abends der Regen einsetzte, ließen sich die Neugierigen nicht vom Bummel abhalten, spannten ihre Schirme auf, saßen auf dem Mühlenplatz bei Cocktails am Kino unter der Weide oder am Bootsverleih zu irischen Klängen im schützenden Zelt. Nur das Kleinbahn-Team musste seine Schlemmerfahrten mangels Nachfrage ausfallen lassen, und auch im Eisenbahnmuseum war nur wenig Zulauf.