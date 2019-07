Urlaub auf dem Boot immer beliebter

Wieder zurück: Markus Götz, Sylvia Schapke und Cecilia legen mit dem gemieteten E-Boot in Bad Saarow an. Camim Hamid (rechts) hilft beim Festmachen © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Die Jüngste an Bord schläft am meisten. Raja ist 15 Jahre alt und von klein auf ein Bootshund, wie Frank Ringel erzählt. Mit seiner Frau Kathy macht er gerade Urlaub auf dem Scharmützelsee. Am Steuer der Motoryacht "Feeling two" stehen beide Ringels abwechselnd, die Fahrt aus dem heimischen Werder nach Bad Saarow dauert schließlich drei Tage.

"Der Weg ist das Ziel", sagt Kathy Ringel. "Wenn man auf dem Boot ist, ist Urlaub." Für ihren Mann stimmt das nicht so ganz, jedenfalls nicht immer. Frank Ringel betreibt zu Hause eine Marina, und so ist so ein Bootsurlaub für ihn auch immer ein bisschen Weiterbildung. "Man guckt schon, wie Sachen anderswo gehandhabt werden", sagt er. Über die Bad Saarower Marina ist er des Lobes voll. Auch die Internationalität ist ihm aufgefallen. Nebenan hat ein Schweizer festgemacht. Einziger Kritikpunkt an der Anlage: Es gebe zu wenig Gastliegeplätze.

Die Sache mit der Platzknappheit treibt auch Marylin Baumgartner und Harald Busse um, die in der Marina jeder einen Bootsverleih betreiben. Tretboote, Motorboote- Elektroboote und Hausboote gehören zu ihrem Angebot. Die Nachfrage sei groß, berichten sie, und mit mehr Platz lasse sich der Betrieb sicher noch ausbauen.

Sylvia Schapke und Markus Götz aus Brieskow-Finkenheerd, die mit der sechsjährigen Cecilie gerade von einer einstündigen Bootstour mit einem E-Boot zurückkehren, wollen jedenfalls wiederkommen. "Wir haben überlegt, ob wir den Dampfer nehmen oder uns ein Boot mieten. Als wir festgestellt haben, dass sich das preislich kaum unterscheidet, haben wir uns für das Boot entschieden", berichtet Markus Götz. Cecilie ist begeistert. Ganz schön windig sei es aber gewesen, erzählt sie. Beim Anlegen am Steg, das bei Wind nicht nur für Laien knifflig werden kann, half Camim Hamid, der sich in den Ferien bei den Firmen von Marylin Baumgartner und Harald Busse Geld verdienst und an diesem Job viel Freude hat, wie er erzählt.

Boote mit nicht zu PS-starken Motoren dürfen hierzulande führerscheinfrei gefahren werden. Wer mehr will, muss wieder auf die Schulbank. In Grünheide bietet Guido Köppen in seiner Bootsschule am See die entsprechende Ausbildung zum Führen von Motor- oder Segelyachten an, auch die nötigen Funkzeugnisse können Sportschiffer bei ihm erwerben. Im Moment sei es etwas ruhiger, berichtet er. Der Grund: Wer so einen Schein haben möchte, erledigt das möglichst so, dass er bald nach Saisonstart in See stechen kann. Junge und Ältere gehören zu den Schülern. Im Moment sei seine älteste angehende Seglerin 67, die beiden jüngsten Kursteilnehmer noch keine 16 Jahre alt.

Michael Lohse aus Hennickendorf war 64, als er sich ernsthaft aufs Wasser wagte. Er ist beruflich fast alles gefahren: Lkw, Busse und Pkw sowieso. "Das ist mit dem Wasser nicht zu vergleichen", erzählt der 70-Jährige. Fasziniert ist er bis heute, findet aber auch, dass eine Ausbildung haben sollte, wer sich mit einem motorisierten Gefährt aufs Wasser begibt. Im Moment ist er dabei, sein Motorboot "Almi", das nach ihm und seiner Frau Alrun heißt, auf einen späten Saisonstart vorzubereiten. Überwintert hat es in Erkner, am Mittwoch soll es losgehen nach Wolzig.

In Erkner festgemacht

Mit Bootspflege oder Winterliegeplätzen brauchen sich Carmen und Frank Schilling aus dem Raum Chemnitz nicht weiter zu befassen. Sie haben das Hausboot, mit dem sie übers Wochenende auf dem Erkneraner Dämeritzsee festgemacht haben, gemietet. Bett, Küchenzeile, Fernseher und zum Rückfährtsfahren sogar eine Kamera sind an Bord. Für Ausflüge haben sie ihre Fahrräder dabei. Immer wieder Brandenburg, und immer wieder mal Erkner sind ihre Urlaubsziele. Die Gegend sei einfach schön, finden die Eheleute. Und wenn es ihnen dann doch zu beschaulich wird, gibt es da ja noch die große Stadt gleich in der Nachbarschaft: Ein Berlin-Ausflug mit der Bahn ist auch eingeplant.