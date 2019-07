Größerer Sportplatz in Gosen in Sicht

Joachim Eggers

Gosen (MOZ) Für den Wunsch, den Gosener Sportplatz um eine Trainingsfläche zu erweitern, hat die Amtsverwaltung ein positives Signal des Umweltamts bekommen. Das berichtete Amtsdirektor Joachim Schröder. "In diesem Fall brauchen wir tatsächlich mal einen Planer", spielte Schröder auf die Auseinandersetzungen um die Notwendigkeit eines Planers für den Grundschulhof an; Schröder hält das dort für überflüssig. Beim Sportplatz will Schröder mit einem Planer zum Beispiel Belag und Bewässerung klären. Dafür suchte er einen Ansprechpartner. Das wäre der Ortsentwicklungsausschuss, der aber noch nicht eingesetzt ist. Handlungsfähig ist hingegen der Gosener Ortsbeirat. Ortsvorsteher Detlef Wiese sagte, er müsse dann eine Sondersitzung einberufen.

Der SVM Gosen hat bisher lange auch in Müggelheim gespielt; die Umorientierung nach Brandenburg zieht für ihn aber Nutzungsgebühren in Berlin nach sich.