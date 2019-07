Zwei Pkw stoßen auf der B 96 frontal zusammen

Anja Hamm

Teschendorf (MOZ) Zwei Stunden lang musste die B 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide am Sonntagnachmittag wegen eines schweren Verkehrsunfalls teils voll gesperrt werden. Gegen 15.20 Uhr war ein Ford-Pkw in einer rechts Kurve in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit einen Fahrzeug zusammenstieß, wie Martin Tölg von der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntagabend sagte. Die Fahrer beider Pkw, 39 und 57 Jahre alt, wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrkräfte bargen die beschädigten Fahrzeuge, die abgeschleppt werden musste.

Warum der 39 Jahre alte Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr geriet, sei noch unklar, sagte Martin Tölg.