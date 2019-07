Mit den Rathmines auf heißem Asphalt

Weißapfel

Hennigsdorf (MOZ) Sie stellen sich selbst in die Tradition der Dubliners, der Pogues und der Clancy Brothers und haben längst ihren eigenen Stil gefunden. Die Rathmines kämpften am Sonnabend beim Hennigsdorfer Folk im Hof ebenso wie Flinkfinger keineswegs vergeblich gegen den Regen, sondern integrierten ihn einfach. Frontsänger Martin kann zwar auch nachdenklich und leise. Doch meist ging das Quartett mit röhrender Stimme, Bass, Gitarre, Cajon und Akkordeon rockig bis punkig zur Sache, und mit Songs wie "Hot Asphalt" und "Go to the Sea No More" brachten die Rathmines nicht nur die Regenschirme über den Köpfen der Zuschauer zum Wippen. Zwar trauten sich nur wenige, direkt vor der Bühne zu tanzen, aber bei aufkommender Dunkelheit ließen sich doch einige von den rumpelnden, herzerfrischenden irischen und schottischen Klängen mitreißen. Knapp 150 Karten hatte das Kulturamt der Stadt, das die beiden Bands aus Berlin verpflichtet hatte, verkauft. Und der Hof leerte sich bis in den späten Abend nur wenig, alle rückten einfach ein wenig enger zusammen und feierten diesen "irischen Sommer" bis in die lauschige Nacht.