Neue Technik nimmt den Reiz

Edgar Nemschok

Seelow (MOz) Einmal im Jahr lädt Robert Nitz, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses des Fußballkreises Ostbrandenburg ein, um die Saison ausklingen zu lassen und seine Kollegen schon auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Dabei wird auch ein Leistungstest für die Schiris aus dem Fußballkreis durchgeführt.

"Die alte Saison ist beendet und die neue Serie hat bereits am 1. Juni offiziell begonnen. Seit vier Jahren lasse ich es mir nicht nehmen, meine Kollegen einzuladen", erklärt Nitz. Es ist seine Art Dankeschön zu sagen und mit der Motivation verbunden, weiter zu machen. "Zudem ist es eine gute Gelegenheit, einmal alle aus dem großen Fußballkreis zusammenzubringen", sagte der Seelower, der den Tag wie immer akribisch vorbereitet hat. Für ihn ist die Veranstaltung mit einer Besonderheit verbunden, denn er hat seine aktive Laufbahn als Unparteiischer nunmehr beendet.

Robert Nitz pfeift nicht mehr

"Ich erkläre aber, dass ich damit nicht das Amt im Schiedsrichterausschuss aufgebe. Familie, Beruf und schließlich die Arbeit als Vorsitzender in dieser Kombination sind genug. Ich werde nur nicht mehr auf dem Platz stehen und Fußballspiele leiten", sagt er. Wie in den Jahren zuvor wurde findet das Treffen in der Sparkassen-Arena in Seelow statt. "Mit der Laufbahn im Stadion, dem Vereinsheim von Victoria und der bekannt guten Bewirtung haben wir hier tolle Bedingungen." Im Anschluss sitzen alle noch lange zusammen und natürlich wird ausgiebig über Fußball gesprochen.

Test in zwei Teilen

Die Schiedsrichterprüfungen werden in zwei Teilen abgehalten. Es gibt einen Theorie- und einen Praxisteil. Die Schiedsrichter haben dabei Fragen im Multiple-Choice-Verfahren zu beantworten. Den Praxistest, den Christian Ballin durchführt, brauchen Schiris, die über 60 sind, nicht mehr absolvieren. Und so gibt es Gelegenheit, mit Uwe Bethge (66), Horst Panwitz (68) oder dem Ältesten der Teilnehmer, Dr. Günter Schachler (76), zu sprechen. Alle bestätigen, dass sie noch immer Spaß am Fußball haben. Und sie sagen nahezu synchron: "Wir müssen zwar alles sehen, aber längst nicht alles hören", und beantworten so die Frage, warum sie sich das Pfeifen heute immer noch antun. "Denn wenn wir den Spaß an nahezu jedem Sonnabendnachmittag nicht hätten, würden wir es auch nicht mehr machen", sagt stellvertretend für seine Kollegen Bernd Leichnitz. Der 47-Jährige kommt aus Worin.

Mit Spaß dabei

Dass das auch Jüngeren durchaus Spaß macht, bestätigt Chris Strehmann von der SG Müncheberg. "Ich bin 22 und kann in den 90 Minuten der Chef auf dem Platz sein." Noch nicht lange dabei ist Andrea Kopp vom VfB Steinhöfel. Sie spielt selbst Fußball, steht meist im Tor, und gibt zu, in erster Linie ihrem Verein auf diese Art helfen zu wollen.

Neue Regeln

Am Rande wird natürlich über Neues im Fußball diskutiert. Eine der neuen Regeln empfinden die meisten Schiris als eine echte Bereicherung und gerade in puncto Fairness als sehr gelungen. Um Zeitspiel zu verhindern, muss nun der ausgewechselte Spieler das Feld an der nächstmöglichen Linie verlassen – das kann die Torlinie oder die Seitenauslinie sein. Das Abklatschen mit dem Einwechselspieler in Höhe der Mittellinie und damit auch ein übertriebenes Zeitspiel wird nun seltener. Auch bei Regeln, die eher unsinnig erscheinen, ist sich die Mehrheit einig. So muss ein Torhüter beim Strafstoß künftig nur noch mit einem Fuß auf Höhe der Torlinie stehen und nicht mehr mit beiden. Weitere Themen sind zum Beispiel, wie man mit einem Handspiel umgeht. Die beste Erklärung gibt Dr. Schachler. "Ich habe das von meinem Freund Rudi Glöckner gelernt. Handspiel ist, wenn eindeutig zu erkennen war, dass die Hand den Ball sucht. So haben wir damals entschieden und das ist aus meiner Sicht auch heute noch richtig." Ziemlich übereinstimmend ist auch die Meinung zum sogenannten Videobeweis. "Nun gut, wir werden bis zur Landesebene keine Videoanlagen bekommen. Wir brauchen sie auch nicht. Schiedsrichter gehören zum Fußball und die Technik nimmt ein wenig den Reiz am ursprünglichen Spiel", sagt Uwe Bethge.

Ehrengäste in Seelow

Ehrengäste sind Jens Kaden (Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg) und Siegfried Kirschen, der viele Jahre den Landesverband leitete und selbst als international erfahrener Schiri fungierte. Sie sind gekommen, um Michael Dikof, René Karge, Oliver Dzewior, Winfried Tietze und Thomas Märtin für ihre 20-jährige Tätigkeit als Unparteiische auszuzeichnen. Karge hat in der abgelaufenen Saison 82 Spiele geleitet. Peter Saul und Martin Presch leiteten 87 und 89 Fußballspiele. Aufsteiger in die Kreisoberliga sind Daniel Heck, Andreas Türke, Konstantin Flügel, Mario Lindemann und Heino Thieme. In der Landesklasse dürfen in der neuen Serie Chris Strehmann und Robert Pischyglowa pfeifen. Als Aufsteiger in die Landesliga wird Christian Ballin geehrt. Einige Schiris wurden feierlich als Aktive verabschiedet.