Frauen fahren im Männerpulk mutig mit

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zur 40. Internationalen Oderrundfahrt sind in der Kategorie Jedermänner neben 50 Fahrern fünf Frauen angetreten. So viele wie noch nie. Die Rad-Amazonen haben die Rennen trotz der Anstrengungen genossen.

Das Protokoll von 2017 weist drei Fahrerinnen auf, ansonsten findet sich immer nur mal ein Name. Auch Veronica Cacean vom Team BRC Endspurt war bei vier Teilnahmen zweimal Alleinstarterin. Gestört hat sie das nie: "Auf der Strecke finden sich immer Gruppen zusammen, die sportlich zusammenpassen. Da fährt man sehr kameradschaftlich und wechselt sich in der Führung ab", erzählt die Berlinerin, die als größten Erfolg den dritten Platz beim Berliner Velothon 2017 über 180 Kilometer nennt. Die Oderrundfahrt sei etwas Einmaliges, "macht unfassbar viel Spaß und ist einfach wunderschön, weil sie landschaftlich so unterschiedlich ist und sportlich sehr anspruchsvoll", schwärmt Veronica Cacean.

Angesichts der fünf Frauen – eine musste nach einem Sturz aufhören – hofft Cacean, dass künftig noch mehr den Mut haben mitzumachen. Über eine eigene Wertung würde sie sich sehr freuen. Da geht es ihr "um die Anerkennung, wie die Männer auf dem Podest zu stehen".

Ariane Richter auf "Heimtour"

Dass sie unter den vielen Männern keine Chance hat, vorn mitzufahren, war Ariane Richter völlig egal. Auch wenn man sich ganz schön quäle, würde es totalen Spaß machen, betont sie. Man sei schon darauf eingestellt, dass man überrundet werde. "Ich freue mich, wenn das so spät wie möglich passiert", lacht die 45-jährige Triathletin, die ihre erste Saison als Rennfahrerin erlebt. Mit Adrienn Zsakay und drei Männern fährt sie für das Citec Röltgen Cycling Team. Zusammen haben sie sich die Oderrundfahrt ausgesucht. Für Ariane Richter ist es ein "eine Heimattour. Ich bin in Hasenfelde aufgewachsen und kenne in der Region viele Orte".

An der Oderrundfahrt gefällt ihr die Kombination mit den Etappen für Schüler und Elite-Fahrern. Und sie sei sehr professionell. Dass Materialwagen mit auf der Strecke sind, kenne sie von anderen Straßenrennen nicht, die sie ebenfalls gemeinsam mit Männern bestreitet. Richter fährt wie Cacean den MOL-Cup mit, in den die Oderrundfahrt eingebettet ist. Dort ist sie gerade Gesamtzweite und hofft, nach der Rundfahrt das Führungstrikot zu erobern, "wenigstens mal zwischendurch."

Stark mitgehalten im Feld hat die beste Frau, Anna Harkowska vom gastgebenden FRC 90, die bei jeder Etappe unter den besten 30 der Gesamtwertung einfuhr. Die international erfolgreiche Para-Sportlerin hatte erst Bedenken, weil das Leistungsniveau sehr unterschiedlich sei. "Ich muss sehen, dass ich vorn mitfahre. Hinten ist die Gefahr, dass man eingequetscht wird, größer", meint die Slubicerin. Mit Männern gemeinsam zu fahren, "sei das feinste Training, was es gibt", so die 39-Jährige.

Auch Rundfahrtchef Dan Radtke freute sich über die weiblichen Starter: "Wir ehren nach jeder Etappe die beste Frau und wollen dahin, für sie ein eigenes Trikot einzuführen. Dazu sollten wenigstens fünf dabei sein. Diesmal hatten zwei Fahrerinnen sehr kurzfristig gemeldet. Wir hoffen, dass die Frauen in ihren Kreisen mehr Werbung machen."