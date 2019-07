Technikschau beim Lindenblütenfest

Sven Klamann

Hohenfinow (MOZ) Das Lindenblütenfest auf dem Dorfanger ist selbst verregnet ein Publikumsmagnet. Vor allem die Oldtimer-Ausstellung hat am Sonnabend auch zahlreiche Gäste von außerhalb nach Hohenfinow geführt. Etwa 50 Veteranen der Landstraße und des Feldwegs konnten dabei besichtigt werden – unter anderem Wartburg, Trabant, Lada und Skoda sowie etliche Traktoren.

"Es hat sich herumgesprochen, dass wir seit Jahren immer am ersten Sonnabend im Juli feiern, auch wenn die Lindenblüte dann wie diesmal fast schon vorbei ist", zeigte sich Bürgermeister Ronny Püschel erfreut über den Zulauf. Die Gemeinde wolle die Beliebtheit des Festes weiter steigern und habe deshalb für das abendliche Tanzvergnügen erstmals eine Live-Band engagiert.

Zu den chrom-glänzenden Blickfängen des Festes gehörten der Ursus und der Famulus, beide Baujahr 1965, von Volker Freitag aus Hohenfinow. "Beide Traktoren sind fahrbereit. Anderenfalls hätten sie für mich auch keinen Wert", verriet er,

Wer noch mehr Oldtimer sehen will, ist am Sonnabend in Brodowin richtig. Dort startet um 12 Uhr sogar eine Rundfahrt.