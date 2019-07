Amtsinhaber kandidiert erneut

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Wilfried Gehrke (CDU), hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ahrensfelde, wird erneut für das Amt kandidieren. Auf einer Mitgliederversammlung der CDU Ahrensfelde wurde Gehrke einstimmig als Kandidat der Partei zur Bürgermeisterwahl am 1. September nominiert. "Wir freuen uns außerordentlich über Wilfried Gehrkes Kandidatur", erklärte CDU-Ortsparteichef Bernhard Kaepernick.

Die Gemeinde mit den Ortsteilen Ahrensfelde, Blumberg, Eiche, Lindenberg und Mehrow habe sich in den vergangenen 16 Jahren zu einer attraktiven lebens- und liebenswerten Heimat für immer mehr Bürger entwickelt. "Die Entwicklung im Speckgürtel Berlins war und ist von Zuzug und Quartierswechsel geprägt. Dieser Zuwachs an Bürgern sowie die Veränderungen der sozialen Struktur führt zu sich beständig ändernden Bedürfnissen und Wünschen der Einwohner bei Infrastruktur, Kita, Schule, Hort, Kultur, Vereine, Ehrenamt, Verwaltung", führt er aus.

Solchen Wandel zu spüren, ihm angemessen zu begegnen, die Verwaltung umzujustieren sowie zu transformieren und im Zusammenspiel mit den politischen Kräften die Gemeinde zu gestalten und Mehrheiten für eine positive Entwicklung zu gewinnen, sei Aufgabe eines Hauptverwaltungsbeamten. Dies sei dem bisherigen Bürgermeister Wilfried Gehrke in den letzten 16 Jahren "in außerordentlich guter Weise gelungen", heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.