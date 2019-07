Lietzener Billardclub zieht um

Start für den Umbau zum Vereinshaus: In Lietzen Nord tauschten Mitglieder des Lietzener Billardclubs 99 ihre Billard-Stöcke (Queues) mit diversem Handwerkszeug und packten beim ersten Arbeitseinsatz unweit vom Kartoffellagerhaus gemeinsam an. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Lietzen Ein neues Vereinsheim entsteht auf dem Gelände der Komturei Lietzen für die Sportfreunde des Billard Clubs Lietzen 99. Am Sonnabend führten sie hier ihren ersten Arbeitseinsatz durch. Vereinschef Klaus Dieter Gottschlag: "Wir sind froh, dass wir mit Hilfe des Verwalters Felix Gerlach diese Räume beziehen können. Jetzt bauen wir sie in Eigenleistung um."

Es sollen eine moderne Spielstätte, ein davon getrennter Zuschauerraum sowie ein Mehrzweckraum mit Küchenzeile und modernen sanitären Anlagen entstehen. Der Umzug zur Komturei wurde erforderlich, weil ihr alter Vereinssitz, das frühere Konsumgebäude, nach einem Verkauf in Privatbesitz überging.

Am Sonnabend beräumten die Sportfreunde ihr neues Heim und begannen mit Arbeiten an der Elektrik und den Innenwänden. Rolf Kühermann schnitt drei große Durchbrüche in eine Trennwand. Dort werden zwei Fenster und eine Tür eingesetzt. So soll ein Zuschauerraum entstehen, aus dem Gäste die Billardspiele gut verfolgen können. Der jüngste Helfer Paul Müller (9), begleitete seinen Vater und versucht sich auch schon am Billardtisch. Ältester Helfer mit 65 Jahren war der Vereinsvorsitzende.

Kosten wird der Umbau rund 8000 Euro und viele Arbeitsstunden. Obwohl alle mitziehen, wie Vize-Chef Norbert Kühnel betont, ist die neue Spielstätte leider noch nicht bis zur Feier des 20-jährigen Vereinsbestehens am 24. August, bezugsfertig. Doch das trübt die Laune nur wenig, blickt man doch auf viele Erfolge zurück. Zurzeit beteiligen sich die 15 Spieler mit einer Mannschaft an der 1. Kreisklasse und mit zwei Teams in der 2. Kreisklasse.

Jubiläumsturnier am 24. August

Anlässlich ihres Jubiläums ist ein Freundschaftsturnier mit zwei eigenen und drei Gast-Teams geplant. Sportfreunde aus Gorgast-Manschnow sagten bereits zu. Eingeladen sind auch Billardfreunde aus Sachsendorf und Alt Mahlisch. Mit dem neuen Vereinsheim wollen die Lietzener Sportler einen soliden Grundstein für ein weiteres erfolgreiches Vereinsleben in den nächsten zwanzig Jahren legen.