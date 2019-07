Schwindelfrei hoch in den Bäumen

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Es war ein ganzer Tag Arbeit, die ganzen Seile und Elemente an den Bäumen zu verzurren", sagt Nils Krausemann. Zusammen mit Uwe Drusst, beide vom Jugendzentrum Nordstern des IB, ist er verantwortlich für eine von Frankfurts spektakulärsten Ferienaktionen. Der temporäre Kletterpark im Kleistpark zieht jedes Jahr Hunderte Kinder an. "Im letzten Jahr haben wir uns entschieden, das Angebot auch auf das Wochenende auszudehnen, damit auch Eltern, die arbeiten gehen, mit ihren Kindern herkommen können", so der Kletterspezialist. Das ist auch in diesem Jahr so, allerdings schon am ersten Wochenende, weil danach der Bunte Hering folgt.

Gleich um 10 Uhr morgens sind die ersten Interessierten da. Reiner Pillep etwa mit seinen Enkelkindern. "Die beiden kommen aus Hessen und fahren morgen schon wieder los", erzählt er. Vorher aber machen Bastian und Lina einen äußerst guten Eindruck in vier Metern Höhe. "Ich habe das schon öfter gemacht", so der zwölfjährige Bastian.

Nachdem er eine Bahn bewältigt hat, stellt sich Bastian gleich bei der nächsten an. Insgesamt vier verschiedene gilt es auszuprobieren. Einige der kleinsten Kletterparkbesucher bekommen etwas Angst, als sie die erste Leiter am Baum erklimmen. Langsam müssen sie dann von den Helfern am Sicherungsseil wieder heruntergelassen werden. "Sicherheit ist das allerwichtigste und oberstes Gebot", so Nils Krausemann. Alle Sicherungsseile in sechs Metern Höhe sind doppelt angelegt.

Trainer mit Zertifikat

Er selbst und Uwe Drusst sind zertifizierte Hochseilgartentrainer. Unterstützt werden sie von ehrenamtlichen Helfern, die ebenfalls Klettererfahrung und einen sogenannten Kletterschein haben. Zwei von ihnen sind Jonas Henoch und Christian Pohl. Ersterer kam einst nach Empfehlung eines Physiotherapeuten zum Klettern, erzählt er. Das sollte gegen Rückenschmerzen helfen und hat es letztendlich auch, sagt er lachend. Gefunden hat er außerdem ein tolles Hobby. Zwei- bis dreimal in der Woche klettert er an der Kletterwand, in dieser Woche hilft er, die Teilnehmer im Hochseilgarten abzusichern.

Christian Pohl hat seinen Beruf gewählt, nachdem er ein Praktikum im Jugendzentrum Nordstern gemacht hat, erzählt er. Ein Kletterschein gehörte dazu und jetzt hilft er gerne beim Klettern aus. Anders als in den Vorjahren ist dieses Mal die Teilnahme am Kletterpark komplett kostenlos. "Es ist ein tolles Angebot und dafür hätten wir auch gern 2 Euro wie in den letzten Jahren bezahlt", sagt Reiner Pillep. Auch einige Helfer vermissen durch die gratis Klettermöglichkeit die Wertschätzung der Gäste. Gefördert wird der Kletterpark durch die Stadt Frankfurt. Geöffnet ist noch bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr.