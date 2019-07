Orgelkonzert in der Nikolaikirche

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Mittwoch wird in der Nikolaikirche im Ortsteil Fürstenberg (Oder) die Reihe "Orgelmusik zur Vesper" fortgesetzt. Zu Gast ist diesmal der Pianist und Organist Steffen Schreiner aus Erkner, teilt Lutz Matthias Müller, Kantor an der Nikolaikirche, mit. Zu seinem Programm, das er ab 17 Uhr spielen wird, gehört unter anderem Léon Boëllmanns "Suite Gothique", "deren Toccata ein beeindruckendes Zeugnis französischer virtuoser Orgelkunst darstellt", wie Lutz Mat­thias Müller schreibt.

Japanerin spielt am 24. Juli

Der Kantor verweist in seiner Ankündigung bereits auf das dann folgende Konzert der Reihe "Orgelmusik zur Vesper". Dieses beginnt am Mittwoch in zwei Wochen, dem 24. Juli, ebenfalls um 17 Uhr. An der Eule-Orgel spielt dann die Japanerin Saiko Yoshida-Mengk. Sie hat für das Konzert Werke von Pergolesi, Sweelinck, Bach, Rheinberger, Dupré und anderen Komponisten vorbereitet.

Den Abschluss der kleinen Reihe werden am 7. August, ebenfalls ab 17 Uhr, die Sängerin Sabine Makowski und der Kantor und Organist Lutz Matthias Müller mit Werken von Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Arvo Pärt, Peteris Vasks und Max Drischner gestalten. Und zum Sommerausklang folgt dann am 18. August, 17 Uhr, eine "Kleine Abendmusik" unter dem Titel "Bach und Kommentare" mit Percussion, Saxofon und Orgel. Der Eintritt ist immer frei.