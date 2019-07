Flohmarkt in der ganzen Stadt

Elke Lang

Fürstenwalde Rund 70 Privatleute haben sich am Sonntag an dem von der Parkbühne initiierten "Flohmarkt in ganz Fürstenwalde" beteiligt. Zum zweiten Mal war zum Trödeln auf Privatgrundstücken eingeladen worden.

Vivien Reimann, Mitarbeiterin im Fürstenwalder Tierheim, hatte zusammen mit der ehrenamtlichen Helferin des Tierheims, Grit Siewert, auf dem Grundstück der Tierheimleiterin Christine Matzke im Rauener Kirchweg die Spenden aufgebaut, die in der benachbarten Tierarztpraxis abgegeben worden waren: Kinderspielzeug, Kleidung, Geschirr, Dekoartikel und Nützliches für private Tierhalter. Der Erlös geht an das Tierheim. Beide Frauen haben jahrelange Flohmarkterfahrungen als Hobbyhändler. Dieses Mal war es das erste Mal auf einem privaten Grundstück. Über einen Mangel an Interessenten konnten sie sich nicht beklagen.

Die Premiere dieser Veranstaltung fand vor gut zwei Monaten statt. Zuvor war die Parkbühne als Flohmarkt-Ort genutzt worden. Die Idee dahinter, das zu verändern, ist. Menschen zu einem Gang durch die Stadt zu animieren und sie ins Gespräch kommen zu lassen.