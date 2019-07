Wilde, bunte Wiesensafari

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wiesen sind nicht nur bunt, sondern sie stellen auch faszinierende Ökosysteme dar. Das können Besucher beim Familientag in der Blumberger Mühle am kommenden Sonntag selbst erforschen. Mit einem vielseitigen Programm kommen Kinder und Erwachsene auf den Wiesengeschmack. Von 10 bis 13 Uhr gehen die kleinen Wiesenforscher auf Leckerschmecker-Tour mit allen Sinnen und entdecken Tier- und Pflanzenarten der wilden Wiese. Sie lauschen, schnuppern und kosten von der Vielfalt der Pflanzen und schulen mit Spiel und Spaß die Geruchs- und Geschmacksnerven. Außerdem lernen die Kinder die wichtigsten Wiesentypen kennen und können bei einer Wiesenmeditation ihre Sinne öffnen. In unterschiedlichen Spielen, wie zum Beispiel beim Duft-Memory, können Küchenkräuter oder Pflanzenteile bestimmt werden. Als blinde Raupe geht es dann über den Barfußpfad zum Hörtrichter, um zu lauschen, wer da welches Lied spielt. Dann werden essbare Blüten für die Kräuterlimonade gesammelt und das selbst hergestelltes Kräutersalz wird mit bunten Blütenfarben aufgehübscht. Von 14 bis 16 Uhr wird es wild. Mit Becherlupen geht es auf Safari. Nach der Fangaktion werden die Insekten unter dem Mikroskop vorsichtig begutachtet, nach entomologischer Manier gezeichnet und wieder in die Freiheit entlassen.

Anmeldung erbeten unter Tel. 03331 26040. Die Veranstaltung ist kostenfrei.