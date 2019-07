Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ein historisches Feuerwehrauto mit einer auf 18 Meter ausfahrbaren Leiter ist am Sonnabend bei der 626. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde zur Bühne geworden. Das Berliner Duo Charisma, bestehend aus Malina Kraft und Christian Stern, hat den 1970 gebauten, 2000 von den freiwilligen Brandschützern aus Donauwörth, Schwaben, ausgemusterten Mercedes für seine Show "FeuerWer?" zweckentfremdet, die so spektakulär war, dass sie dem Publikum manche Schrecksekunde bescherte und so manchen Jubelruf entlockte. Da war ein Schlauch plötzlich ein Drahtseil. Und die Luftakrobaten, die beide die Staatliche Artistenschule in Berlin absolviert haben, turnten auf einem Trapez herum, das von der Drehleiter herunterhing. Nicht einmal die gelegentlichen Regenschauer konnten der atemberaubenden Vorführung ihren Reiz nehmen.

Am 13. Juli geht es bei Guten-Morgen-Eberswalde musikalisch weiter. Die 527. Ausgabe wird von AnniKa von Trier gestaltet, die in ihrem Programm "Gerade jetzt" urbane Lieder singt und sich dazu auf dem Akkordeon begleitet. Los geht es wie stets um 10.30 Uhr.