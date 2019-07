Kaderplanung bei Lok laufen derzeit auf Hochtouren

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Sommerpause – das gibt es für René Schilling kaum. Der Head-Coach der ersten Männermannschaft beim SSV Lok Bernau steckt derzeit mitten in der Kaderplanung für die neue Saison in der ProB. Das bedeutet – Videos sichten, Gespräche mit Spielern führen, den Markt beobachten. "Derzeit verhält sich der Spieler-Markt relativ ruhig und abwartend und genauso halten wir das auch", erklärt er.

Post, Hundt und Simon gehen

Klar ist: In der Mannschaft wird sich so einiges tun. Denn gerade haben mit dem Quinten Post, Bennet Hundt und Nicolai Simon drei Stammkräfte ihren Ausstieg bei Lok bekannt gegeben. "Mit Bennet Hundt verlieren wir einen der besten Pointguards der ProB", bedauert René Schilling. Hundt hat die Chance bekommen, in der BBL (Basketball Bundesliga) zu spielen. Er wird in der kommenden Saison für die BG Göttingen unterwegs sein. Der 20-Jährige war einer der Doppellizen-Spieler von Alba Berlin. In den letzten beiden Spielzeiten gehörte er fest zum Lok-Kader. 14,5 Punkte und 6,9 Assists lieferte er im Schnitt bei. Für diese tolle Leistung wurde der U20-Nationalspieler zum "Youngster der Saison" gewählt.

Routinier verlässt Berlin

Auch Routinier Nicolai Simon wird dem Team fehlen. "Die Erfahrung, diese Ruhe, die er auch in brenzligen Situationen rein brachte, seine Kommunikationsfähigkeit – das hat uns schon sehr geholfen bei unserem jungen Team", sagt Schilling. Der 32-Jährige zieht aber nach Abschluss seines Studiums aus Berlin weg und steht somit nicht mehr zur Verfügung.

Der Weggang von Quinten Post kam für den Lok-Trainer eher überraschend. "Wir haben in ihm viel Potential gesehen und hätten uns gefreut, wenn er bleibt", erklärt Schilling. Doch der 19-jährige Niederländer bekam ein Angebot eines College in den USA und wird diese Chance nutzen.

Brenneke und Nikic bleiben

Bleiben werden neben Konstantin Kovalev auch Lorenz Brenneke, Kresimir Nikic und Abdulah Kameric, wahrscheinlich auch Malte Dehlow. Mit Routinier Robert Kulawik wird noch gesprochen. "Kulle erwartet gerade zum dritten Mal Nachwuchs und da muss man mal sehen, wie er Beruf, Basketball und Familie unter einen Hut bekommt."

Derzeit verhandeln die Bernauer mit einem deutschen Spieler auf der Guard-Position. Davon hängt die Planung mit einem amerikanischen Neuzugang ab. "Wir sind mit einigen Amerikanern im Gespräch, müssen jetzt aber erstmal abwarten, für welche Position wir jemand suchen müssen", erklärt Schilling. Die Taktik, nicht gleich zuzugreifen, sondern abzuwarten, hat sich in Bernau bewährt.

Rückkehr von Welton möglich

Auch eine Rückkehr des US-Amerikaners Quadir Welton ist nicht ausgeschlossen. "Menschlich hat es gut gepasst. Aber er hat auch schon Angebote von anderen Vereinen bekommen, unter anderem aus Island, da müssen wir auch abwarten, was er tut."

Natürlich spielten auch finanzielle Zwänge bei der Auswahl der passenden Spieler eine Rolle, sagt Schilling. "Aber wir können mit dem Drumherum punkten. Für ältere Spieler ist Bernau eine gute Adresse, weil wir Studium nebenbei unterstützen und auch Rücksicht auf Familienleben nehmen. Für ambitionierte, jüngere Spieler bietet unsere Kooperation mit Alba gute Möglichkeiten."