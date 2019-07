Spaß mit der Wasserspritze

Frank Groneberg

Vogelsang (MOZ) Nur mit großer Mühe kann Louis Mielenz den Feuerwehrschlauch mit der Wasserspritze halten. Der Fünfjährige aus Neuzelle ist am Sonnabend bei seiner Oma Margrit Mielenz in Vogelsang zu Gast. Beide besuchen das Dorffest, wo Louis jede Menge Spaß beim Wasserspritzen hat. Und weil seine Oma ihm ein bisschen hilft, schafft es der Kleine dann auch, die Plasteflasche, die in einiger Entfernung als Ziel steht, mit dem Wasser von ihrem Gestell zu pusten – ohne dass er dabei allzu viele Zuschauer mit einer Dusche bedacht hat. Spaß für Kinder gab es beim Dorffest auch auf einer Hüpfburg. Die Erwachsenen erfreuten sich am Bühnenprogramm und tanzten am Abend vor dem Regen gut geschützt im Festzelt.