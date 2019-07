Zwei Snickers kosten am Ende 750 Euro

Stefan Adam

Schwedt Wer klaut, wird bestraft. Zumindest wenn er erwischt wird. Das wusste auch ein 37-jähriger Mann und trotzdem langte er in einem günstigen Moment zu – und wurde prompt vom Hausdetektiv gestellt. Die Beute: Zwei Packungen Snickers im Wert von 3,80 Euro. Dafür musste sich der Mann vor dem Strafrichter verantworten.

"Es war doof, was ich da gemacht habe", so das einsichtige Geständnis des Angeklagten zu Prozessbeginn. Wegen solchen Kleinkrams müsse er nun vor Gericht. Zum Motiv gab er an: "Ich war an der Kasse und hatte plötzlich Appetit, da habe ich halt zugelangt. Aber ich bereue es, hatte ja genug Geld dabei und die anderen Sachen habe ich an der Kasse auch bezahlt." Auch die Fangprämie habe er vor Ort gleich beglichen. Ein kostspieliges Unterfangen. Doch alles kommt noch dicker. Der Mann ist gerichtsbekannt, denn er hatte wenige Monate zuvor einen ähnlichen Diebstahl begangen. Allein deshalb wurde die Hauptverhandlung angesetzt. Den Strafbefehl für die erste Tat, eine Geldstrafe von 500 Euro, überreicht ihm der Richter direkt im Verhandlungssaal.

Und der Staatsanwalt konnte, trotz des Geständnisses und der Reue des Angeklagten, keine Milde erkennen. Für die Tat forderte er eine weitere Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro. Der Richter folgte der Auffassung der Staatsanwaltschaft, verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Strafe von 750 Euro. "Bedenken Sie einmal", so der Richter, "wie viele Snickers das gewesen wären."