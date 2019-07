Trommelwirbel begleitet Umzug

Sabine Rakitin

Tempelfelde (MOZ) Zum zehnten Mal kamen die Einwohner von Tempelfelde am Sonnabend zu ihrem Dorf- und Vereinsfest zusammen. Doch bevor es zum Feiern auf dem Sängerplatz ging mit Kaffee und Kuchen, einem bunten Programm und Tanz am Abend, versammelte sich das halbe Dorf zum traditionellen Umzug. Angeführt von der Trommlergruppe "Percussion Berlin" reihten sich in den langen Zug Vertreter der Vereine, darunter von Volkssolidarität, Schützenverein und Feuerwehr, ein. Eine besonderen Platz hatten die Frauen und Männer des Gesangsvereins "Harmonie". Sie feiern das 130-jährige Bestehen des Chores. Aus diesem Anlass wurde eine Blutbuche am Anger gepflanzt, die am Sonnabend feierlich dem Gesangsverein gewidmet wurde.