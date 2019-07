Maislabyrinth wieder offen

Elke Lang

Storkow Am Ende ist alles gut gegangen: Über Wochen hinweg hat der Storkower Verein Lollypop, Betreiber des Mitmachparks Irrlandia, sein Maislabyrinth aus eigenem Brunnen Tag und Nacht bewässert. Nun sind die Pflanzen teilweise drei Meter hoch gewachsen. So konnten die Irrwege am Sonnabend wieder für die Ratefans freigegeben werden. Am Ende der Saison winken allen, die das Maislabyrinth erfolgreich entwirren konnten, attraktive Preise. Diesmal wurde das Band nicht mit der Schere durchschnitten, sondern mit dem Schwert. Dies erledigte Eike Teichert von den Gefährten der Nacht, verkleidet als Robin Hood. Dieser hatte mit seinem Gefolge bereits das neue Höhenlabyrinth auf dem Gelände eröffnet.