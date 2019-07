Trainer Maucksch sieht ärgerliche Niederlage

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Zweites Testspiel, erste Niederlage: Die Fußballer vom FSV Union Fürstenwalde haben zum Ende der dritten Vorbereitungswoche auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost eine Niederlage einstecken müssen. Auf dem Rasenplatz des Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum unterlagen sie Berlin-Ligist BSV Eintracht Mahlsdorf mit 1:2 (1:1).

Nach bereits zwei Minuten gingen die Mahlsdorfer "Hausherren", die sich über das Wochenende mit einem Trainingslager auf die neue Saison vorbereiteten, in Führung. Nach einer Ecke verlängerte Ringo Kretzschmar den Ball mit dem Kopf auf den langen Pfosten, wo Nico Klockzien freistehend einschieben konnte

Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die auch den anwesenden Zuschauern etwas bot. Die beste Möglichkeit für die Mahlsdorfer hatte Henrik Markhoff, der vor dem leeren Tor noch geblockt werden konnte (9.). Für die Fürstenwalder zeigte Mateusz Ciapa aus Nahdistanz Nerven und setzte den Ball noch neben den Kasten (25.).

Das ärgerte den Neuzugang aus Bautzen natürlich, doch in der Pause baute Trainer Matthias Maucksch den 19-Jährigen und die anderen Spieler wieder auf. Noch vor dem Seitenwechsel stachen die Unioner noch mal zu. Bei einer gelungenen Aktion – begonnen von Abwehrmann Hendrik Kuhnhold – kombinierten Testspieler Nicola Jürgens und A-Junior Toby Wang, der eine gefühlvolle Flanke auf den langen Pfosten brachte, wo der 1,93 Meter große Stürmer Nils Stettin perfekt einköpfen konnte (45.).

Zur zweiten Halbzeit wurde bei beiden Mannschaften fast komplett durchgetauscht. Die Chancen wurden etwas weniger, doch die Intensität der Zweikämpfe stieg an, was viele Foulspiele zur Folge hatte und am Ende auch einen Platzverweis für Union-Rückkehrer Kemal Atici. Doch zunächst gingen die Berliner erneut in Führung. Ähnlich wie die Fürstenwalder spielten die Lila-Weißen über die rechte Außenbahn. Maximilian Schmidt legte den Ball flach in die Mitte und Lukas Krüger schob in die Ecke (56.) ein.

Kemal Atici sieht Gelb/Rot

Nach einigen Union-Versuchen holte Atici in der 79. Minute einen vermeintlichen Strafstoß raus. Er dribbelte sich am Verteidiger vorbei und wurde dann von den Beinen geholt. Der Pfiff kam, auch die Eintracht war damit einverstanden, nur der Ball ging in die andere Richtung und der "Gefoulte" bekam die Gelbe Karte für die Unsportlichkeit. Aber auch dem BSV wurde ein Elfmeter verwehrt, nach einem Foulspiel an Torschütze Krüger. Diesmal blieb die Pfeife komplett stumm. Das Spiel endete dann mit der Gelb/Roten Karte. Diesmal gab es sie für Atici auch zurecht, weil er rücksichtslos in den Zweikampf ging.

Mahlsdorf Trainer Daniel Volbert sagte: "Für uns war es erst die sechste Einheit und ich war überrascht, wie gut das gelaufen ist. Die Jungs haben ordentlich harmoniert und kombiniert. Man hat natürlich auch gemerkt, dass Fürstenwalde müde ist."

Unions Ex-Spieler und -Kapitän Filip Krstic empfand es als "ein schönes Gefühl, gegen den alten Verein zu spielen und dann auch noch zu gewinnen. Bei Union ist eine Menge Potenzial. Ich mache mir keine Sorgen, dass die Fürstenwalder die Liga halten." In Mahlsdorf fühle er sich sehr wohl. Es sei ein familiärer Klub, in den er super aufgenommen wurde. "Ich versuche, die Jungs nun als Leader zu führen. Ich denke, dass wir in der Liga eine sehr gute Rolle spielen werden."

Mittwoch Test in Kreischow

Fürstenwaldes Trainer Matthias Maucksch erklärte: "Es war ein Spiel aus der vollen Belastung raus, trotzdem ist so eine Niederlage ärgerlich. Das darf dir als Regionalligist nicht passieren, auch wenn Mahlsdorf ordentlichen Fußball gespielt hat." Sein Team habe Möglichkeiten gehabt. "Aber weil der Akku bei vielen niedrig ist, muss man damit umgehen. Das gibt auch Aufschlüsse für die kommenden Tage, gerade im taktischen Bereich. Unterschiede gab es in beiden Halbzeiten auf jeden Fall, engagiert war jeder. Der eine war mehr, der andere weniger erfolgreich dabei. Es haben sich auch welche in den Vordergrund gespielt, andere nicht."

Das nächste Testspiel bestreitet der FSV Union am Mittwoch beim Süd-Oberligisten VfB Krieschow. Drei Tage später geht es zum Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt.

FSV Union Fürstenwalde: David Richter – Toby Wang (46. Luca Schulz), Hendrik Kuhnhold (46. Ingo Wunderlich), Franz Hausdorf (46. Niklas Thiel), Patrick Brendel (46. Darryl Geurts), Tim Häußler (46. Can Cinar) – Nicola Jürgens (Testspieler, 46. Joshua Putze, Testspieler), Mateusz Ciapa (46. Mirko Marulli), Lukas Stagge (46. Jason Rupp), Paul Maurer (46. Kemal Atici) – Nils Stettin (46. Kimmo Hovi)

Schiedsrichter: Fabian Zastrow (Berlin)