Schau der schönsten Langohren

Daniela Windolff

Passow (MOZ) Sich auf dem Laufsteg zu präsentieren will geübt sein. Gerade Haltung, freundliche Ausstrahlung, glänzendes Outfit, darauf legen die Juroren Wert. Sie nehmen jeden Kandidaten genau unter die Lupe. Doch hier sind nicht Modedesigner am Werk, sondern Kaninchenzüchter, die bei der diesjährigen Jungtierschau des Passower Rassekaninchenzuchtvereins D845 ihre schönsten Langohren zur Schau stellen und fachmännisch bewerten lassen.

53 Aussteller aus den Landesverbänden Berlin-Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg Vorpommern präsentieren 376 Tiere und zeigen nicht nur ihre Zuchterfolge, sondern dem interessierten Publikum vor allem auch die Vielfalt und Schönheit der verschiedenen Kaninchenrassen, von Deutschen Riesen bis zur kleinen Marburger Feh, vom roten Satinkaninchen über blaugraue Wiener, schneeweiße Neuseeländer bis zu gepunkteten Riesenschecken. Letztere ist übrigens eine Rasse, die nur noch sehr selten gezüchtet wird, erzählt Preisrichter Heinz Ziegelt und macht damit auf einen wichtigen Aspekt der Zucht aufmerksam: den Erhalt der Artenvielfalt, denn auch bei Kaninchen stehen immer mehr Rassen auf der Roten Liste.

Heinz Ziegelt ist einer von acht Preisrichtern, die aus Thüringen, der Prignitz und Mecklenburg-Vorpommern nach Passow gekommen sind, um ihr fachmännisches Urteil abzugeben, Punkte und Hinweise zu verteilen. Wie ist die Fellbeschaffenheit und -zeichnung? Stimmt die Länge der Ohren? Sind Zähne und Krallen gesund? Ist die Blume, das Hasenschwänzchen, perfekt? Auch aufs Geschlechtsteil schauen die Richter und bewerten obendrein, wie sich das Kaninchen präsentiert. Mit den Jungzüchtern gibt es anschließend eine Extraberatung, wie man Tiere für eine Schau vorbereitet. "Für uns Züchter ist die Ausstellung eine tolle Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zu fachsimpeln. Aber vor allem erfahren wir, wo wir in unserer züchterischen Arbeit stehen, was gut ist und was verbessert werden kann", sagt Frank Frille, der seit 45 Jahren Kaninchen züchtet und seit 1988 Vorsitzender des Passower Vereins ist. Mit 23 Mitgliedern und vier Kindern gehört der Passower Verein noch zu den stärksten in der Uckermark und engagiert sich gerade deshalb besonders für die Nachwuchsarbeit. "Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und vor allem Kinder und Jugendliche, die das schöne und erfüllende Hobby kennenlernen möchten. Bei uns ist jeder willkommen. Wir sind eine tolle Gemeinschaft." Die Ausstellung trägt vielleicht dazu bei, bei dem einen oder anderen Besucher Interesse für die Beschäftigung mit Tieren zu wecken.

Bei Luca Fitzner hat der Funke schon vor fünf Jahren gezündet. Der zehnjährige Schwedter hat bei seiner Oma und seiner Mama Blut geleckt, die erfolgreiche Züchter sind. "Ich habe bei meiner Oma die vielen Pokale gesehen und wollte die auch haben." Luca hat inzwischen ein ganzes Regal voll und wurde sogar dreimal Landesjugendmeister. Und auch bei der Jungtierschau in Passow konnte sich Luca wieder bei der Jugend mit der Bestpunktzahl für seine Kleinsilberzucht mit dem Preis für die beste Häsin und als Gesamtsieger für die beste Sammlung behaupten. Jungzüchterin Rica Nimz aus Angermünde wurde für den besten Rammler prämiert.

Bei den Erwachsenen wurden Frank Frille aus Passow, Burkhard Böttcher aus Eberswalde und Kay Frille aus Lödla/Thüringen mit dem Landesverbandsehrenpreis ausgezeichnet.