Mit der Auswahl an unterschiedlichen Musikrichtungen, der Mischung aus Poesie und Magie trifft Kulturreich Barnim erneut ins Schwarze.

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Vor vielen Jahren war Gisela Engelmann schon einmal beim Inselleuchten. Nun, zum 16. Musikfestival in Marienwerder, ist die Bernauerin auf die Insel an der Leesenbrücker Schleuse zurückgekehrt. Sie hat bei der Kartenverlosung der MOZ zwei Tickets gewonnen. "Wunderschön ist es hier", sagt die pensionierte Lehrerin und Erzieherin am Freitagabend, nachdem sie bereits den beleuchteten Zauberwald hinter der Bühne und die Illuminationen auf dem Finowkanal bewundert hat. Ihr gefallen die Darbietungen – eine Mischung aus Jonglage, Tanz und Aktobatik – genauso wie der Musiker und Artist Uwe Albrecht, der mit seinem Einhorn auf Stelzen das Publikum unterhält.

Nach der Mischung aus Klassik und Metallica der "Mozart Heroes" sind nun "La Brass Branda" auf die Bühne gestürmt. Die Band aus dem oberbayerischen Chiemgau um ihren Gründer Stefan Dettl heizt die Stimmung allein mit ihrem Erscheinen – barfuß und in Lederhosen – an. Was in der Musikbranche als "neue Volksmusik" bezeichnet wird, ist ein wahres Feuerwerk aus einem Mix aus Ska-Pank, Techno, Reggae, Brass – und ja, auch aus Elementen der Volksmusik. 90 Minuten ohne Unterlass springen die Musiker auf der Bühne auf und nieder, hin und her. Das ist ansteckend. "Da muss man einfach mitzappeln", stellt Gisela Engelmann mit Blick auf die überall tanzenden Menschen lachend fest. Die auf LaBrassBanda folgende Band Holler My Dear setzt die Richtung – "Musik als Anti-Depressivum" – fort. Sängerin Laura Winkler lässt allerdings auch Lautes sanft klingen.

Legendäre Rockmusik beherrscht am Sonnabend die Insel. Gunnar Seitz und Martin Rode, zwei fantastische Gitarrenspieler interpretieren große Songs sehr intim und eigen. Seitz, der Jazzgitarrist und Musiklehrer mit charismatischer Stimme, spielte bereits des öfteren im Barnim. Er hat ein feines Gespür für das Publikum, das an diesem Abend auf den Hauptact, das Musical Woodstock – The story" wartet. "Ich habe mich belesen über Woodstock, kenne den Film und habe festgestellt: Die ganz großen Bands, wie die Beatles, die Stones oder die Doors, waren nicht dabei. Deshalb fügen wir dem Puzzle ein Teil hinzu", sagt er. Die Interpretation des Duos von "Riders on the storm" (The Doors) ist einer der Höhepunkte dieses Abends.

In Woodstock 2.0 verwandelt sich die Insel an der Leesenbrücker Schleuse dann endgültig mit der dreistündigen Show der holländischen Künstlergruppe unter Leitung von Matthijs van Noort. Leadsänger Martin van der Starre, Gitarrist Thomas Meeuwis, der "Janis Joplin der Niederlande" Muriel te Loo und eine sechsköpfige Liveband rockt die Insel in bester Woodstock-Tradition. Und: Es regnet nahezu den ganzen Abend – wie 1969 in New Engalnd. "Das gehört zur Inszenierung", versichert radioeins-Moderatorin Marion Brasch, die in diesem Jahr durchs Programm führt, augenzwinkernd.

Großes Kino bietet zu später Stunde auch der "Electric Swing Circus", eine sechsköpfige Band aus dem britischen Birmingham. Die beiden jungen Sängerinnen haben nicht nur starke Stimmen, sie swingen und tanzen auch, als hätten sie es in den 1920-ger Jahren gelernt.Seite 16