Neue Begegnungsstätte für junge Familien in Storkow

Elke Lang

Storkow Das sieht Storkow gern: ein bunter Trubel von Jung und Alt auf seinem Marktplatz. Am Sonntag wurde hier mit Kaffee und Kuchen sowie Spiel- und Bastelmöglichkeiten die fröhliche Einweihung des Eltern-Kind-Zentrums (ElKiZe) in seinem neuen Domizil am Markt 13 begangen. "Was man alles aus einer Gaststätte machen kann", war Karsten Baumann vom Storkower Mittelstandsverein voller Lob, obwohl er bedauert, dass es die hier ehemals beheimatete Gaststätte nicht mehr gibt: "Wenn alle Geschäfte ringsum zu sind, kann man keine Touristen anlocken." Aber ganz weg ist die Gastronomie an diesem Standort mit dem ElKiZe nicht. In dem vorderen Teil des ehemaligen Gastraums ist alles erhalten geblieben, so dass der zwölfköpfige Förderverein mit geringfügig Beschäftigten hier von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr ein Familiencafé und einmal im Monat einen Familien-Brunch betreiben kann.

Krabbelzimmer im Obergeschoss

Die Räumlichkeit in der Altstadtkita waren zu klein. Mir vier Räumen statt zwei ist hier nun eine Spielstraße untergebracht, die gleich rege genutzt wurde. Im Anbau wird noch ein Bastelraum eingerichtet, und im Obergeschoss existiert ein Krabbelzimmer. In diesem führte zur Eröffnung Katja Labidi Babymassage vor, so wie sie dieses an jedem Freitag anbietet.

Das Basteln war an diesem Tag auf den Markt verlegt, wo unter Anleitung durch Sabine Schmelz vom Jugendteam Tassen bemalt werden konnten. Jugendsozialarbeiter Andreas Provezza sorgte für Musik. Die Kuchenspenden von Bürgern, besonders von Senioren, Kita-Eltern und dem Förderverein, hatte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig persönlich zusammengetragen. Sie wurden unentgeltlich an die Besucher verteilt.

Manche von diesen brachten zur Eröffnung Geschenke mit. Der Verein Lollypop übergab symbolisch einen Spiegelkasten als besonderes Spielzeug. Auch der Leiter der Einrichtung, Detlef Grabsch, ist zufrieden: "Das Haus hier stand zweieinhalb Jahre leer. Mit der jetzigen Nutzung tragen wir dazu bei, den Markt zu beleben."