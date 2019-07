Edle Tropfen am Scharmützelsee

Annette Herold

Bad Saarow (MOZ) Ein Winzerfest in Bad Saarow? Holger Lehmann findet überhaupt nichts seltsam daran, in einer Gegend, die anders als etwa die Moselregion nicht als Weinbauangebiet bekannt ist. Hunderte Menschen, die es am Wochenende in den Kurpark zog, müssen das ähnlich sehen. Drei Tage lang wurde dort mit jeder Menge Musik gefeiert.

Ilse Patke ist guter Geist

Und was heißt hier überhaupt nicht bekannt? Das kann schließlich noch werden, daran arbeiten jedenfalls Holger Lehmann, sein Bruder und die Gebrüder Jahnke mit ihrem Pillgramer Weingut Patke. Seinen Namen hat es von Ilse Patke, der Großmutter der Jahnkes. Sie ist mit ihren 88 Jahren der gute Geist des Unternehmens, dass seit einigen Jahren auf ihrem alten Bauernhof ansässig ist.

Das Weingut war 2018 bei den Golfmeisterschaften in Bad Saarow vertreten, und da entstand auch der Plan, am Scharmützelsee ein Winzerfest zu veranstalten. So gab es am Wochenende nicht nur Pillgramer Spezialitäten zu probieren, Weinbauern waren auch aus Bad Liebenwerda, aus Rheinhessen und von der Mosel angereist.

Thomas Bischmann bescheinigt den Bad Saarowern und ihren Gästen, dass sie ein solches Fest zu feiern verstehen. Er kann das einschätzen, Bischmann baut in Rheinhessen auf 25 Hektar Trauben an. Dass er Wein daraus nun auch in Bad Saarow vorstellte, ist durch eine Geschäftsfreundschaft zum Pillgramer Weingut zustande gekommen. Der Winzer aus Rheinland-Pfalz hofft, dass mit dem Start eine Tradition aus dem Winzerfest am See wird und wäre im nächsten Jahr gern wieder mit dabei.

Derweil haben es sich Dagmar und Rudi Knopke mit Riesling- und Johanniter-Wein aus Pillgram an einem Tisch auf der Festwiese gemütlich gemacht. "Gut", lautet ihr einhelliges Urteil über den Inhalt ihrer Gläser. Rudi Knopke ist Sonnabendnachmittag noch ganz beeindruckt vom Auftritt der Dixieland-Band am Freitag. Überhaupt, die Verbindung von gutem Wein und Musik passe, finden die Bad Saarower Eheleute.

Karin Schneider, ebenfalls im Kurort zu Hause, hält es nicht auf dem Stuhl. Tanzen kann sie gerade nicht so recht, ein Knochenbruch macht ihr noch etwas zu schaffen. "Aber die Musik geht in die Beine", sagt sie und freut sich auf den nächsten Punkt im Bühnenprogramm.