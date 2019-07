Zünsler weiter scharf auf Buchsbaum

MOZ

Seelow (MOZ) Der Schädling des Buchsbaums, der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) hat auch in diesem Jahr durch den frühen Sommer in der Region optimale Bedingungen, um sich zu entwickeln. Der Pflanzenschutzdienst des Landwirtschaftsamtes weißt darauf hin, dass gerade die zweite Larvengeneration aktiv wird. Die Jungraupen sind am frischen Grün mit erstem Schadfraß zu finden. Blätter mit abgeschabten Stellen, Blattgrünverlust und leicht zusammengesponnene Blätter sind Zeichen für Befall. Mit einem Formschnitt kann ein Teil der Larven beseitigt werden. Auch ein Absammeln ist möglich.

Größere Buchsbestände sollten behandelt werden, um Schadfraß zu verhindern. Die aktuell gemäßigten Temperaturen sind dafür ideal. Die zugelassenen Pflanzenschutzmittel (Basis: Bakteriums Bacillus thuringiensis) sollten abends versprüht werden. Am Folgetag sollte es nicht regnen. Eine Wiederholung nach 10 bis 14 Tagen wird empfohlen.

Dagegen dienen die im Handel angebotenen Pheromon-Fallen nur der Kontrolle der Flugaktivitäten der Schmetterlinge, nicht aber der Bekämpfung. "Wo bei Befall keine Maßnahmen zur Regulierung getroffen werden, sind starke Schäden wahrscheinlich und haben häufig die Rodung der Buchsbüsche zur Folge", heißt es aus dem Potsdamer Amt.

Informationen und Merkblatt zum Buchsbaumzünsler sowie zu Pflanzenschutzmitteln im Internet unter https://bit.ly/2JgW8se