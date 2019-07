Hunderte tanzen mit den Stolperstiefeln

Elke Lang

Wendisch Rietz Sie sind eine große Familie, die Linedancer. Am Wochenende hatten sie sich zum 12. Country-&-Linedance-Fest des Tanzsportvereins Stolperstiefel in deren Heimatort Wendisch Rietz zum gemeinsamen quasi Non-Stop-Tanz zusammengefunden. Von den rund 800 Besuchern des beliebten Festivals sind immerhin 150 regelmäßige Stammgäste zu diesem Jahreshöhepunkt des 2009 gegründeten Vereins, zu dem 14 Frauen und ein Mann zwischen 30 und 60 Jahren gehören. "Für uns ist es tatsächlich ein Familienfest mit vielen Tanz-Gästen aus Berlin, Potsdam, Thüringen Rostock, Lieberose und Frankfurt (Oder)", sagt Gabi Salazki, die mit dem Vorsitzenden André Salazki die Organisation in Händen hält. Dazu kommen noch die Einheimischen und Urlauber als Zuschauer und gelegentliche Mittänzer. Die Vereinsmitglieder sind alle in Vorbereitung und Durchführung des Tanzwochenendes eingebunden, so dass sie selbst kaum dazu kommen, sich einmal einzureihen. Mehr als 80 Tänze haben die Stolperstiefel zur Zeit parat, "aber das reicht wahrscheinlich noch nicht", gibt Gabi Salazki zu bedenken.

Zur Eröffnung des Abendtanzes am Sonntag, dem Höhepunkt des Festes mit Live-Music, führten sie drei Tänze mit einer Choreografie von Gabi Salazki vor. "Das ist unser traditionelles Dankeschön an alle Gäste und an alle über 25 Helfer aus den eigenen Familien und aus dem Ort sowie an die Sponsoren aus Wendisch Rietz und Umgebung. Die 24 Kuchen haben die Frauen der Stolperstiefel selbst gebacken und auch eine sehr nachgefragte Tombola mit 500 gesponserten Preisen zusammengestellt. Der Hauptpreis ist ein hochwertiges, vom Verein selbst finanziertes Fahrrad gewesen. Für die Betreuung der Kinder hatte die Wendisch Rietzer Kita "Buddelflink" eine Bastel- und Spielstraße eingerichtet. Zum Programm des Festivals gehört auch immer das Einstudieren von neuen Tänzen, bei denen jeder mitmachen kann.

Stimmung reizt die Tänzer

Die Lieberoser Charlotte und Walter Steyer von der Gruppe "Line Dancer Lieberose" sind schon das zehnte Mal in Wendisch Rietz dabei. Sie sind zusammen mit noch vier ihrer zwölf Mitglieder gekommen. "Hier ist eine richtige Stimmung", freuen sie sich. "Die Versorgung ist toll, vor allem der Kuchen, und man sieht immer wieder Bekannte." Das Paar tanzt seit 2008, "denn wir lieben die Countrymusik".